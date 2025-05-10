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Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фото

Суббота 10 мая 2025 09:00
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Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фото Как выглядел старый Крещатик (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Каштан - это главное "киевское дерево", которое давно стало символом украинской столицы. Но как выглядел Крещатик до того, как на нем появились каштановые аллеи?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть малоизвестные архивные фото с видами Крещатика, на котором еще не было каштанов.

Каштаны - зеленый символ Киева

Каштан давно стал неотъемлемой частью киевского пейзажа, а еще - живым символом города. Его изображение украшало герб столицы в советский период, а "Киевский вальс" со строками о цветении каштанов стал настоящим гимном киевлян.

Хотя родиной дерева считается Греция, в Киеве каштаны появились еще в XVIII веке. Они украшали дворы монастырей и имения, а затем перекочевали на улицы и в парки.

В Европе каштаны имели отдельные праздники, как, например, в Лондоне, где их праздновали еще с 1799 года. В Киеве такой традиции не сложилось, но история каштанов здесь не менее интересна.
Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фотоКак выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фотоКрещатик в 1890-1900 годах (фото: starkiev.com)

Как каштаны появились в Киеве

Существует несколько легенд о том, откуда в Киеве взялись каштаны. Самая популярная гласит, что в 1842 году генерал-губернатор Бибиков завез эти деревья с Балкан перед приездом царя Николая І. Но монарху экзотика не понравилась - каштаны приказали выкорчевать, заменив их тополями.

Однако киевляне спасли деревья, пересадив их в свои дворы. Другая версия гласит, что каштаны выращивали на территории монастырей еще в XVII-XVIII веках исключительно ради красоты цветов. В старых летописях упоминаются "дикие каштаны", которые давали густую тень в жаркую пору.

Некоторые деревья, в частности в монастырях, имеют возраст более 300 лет. По легенде, самый старый киевский каштан посадил еще Петр Могила возле Китаевского монастыря.
Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фотоКрещатик в 1920 годах (фото: starkiev.com)
Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фотоКрещатик в 1941 году (фото: starkiev.com)

Каштаны как часть городской культуры

Из монастырских садов каштаны постепенно распространились на городские улицы и ботанические сады. Известно, что еще во времена Российской империи власти рекомендовали высаживать в центре Киева липы, каштаны и тополя.

После Второй мировой войны архитектор Добровольский реализовал проект озеленения Крещатика именно каштаново-липовой аллеей. Эта зеленая полоса стала любимым мотивом в картинах художников и стихах поэтов.

Знову цвітуть каштани,

Хвиля дніпровська б’є.

Молодість мила, -

Ти щастя моє.

("Киевский вальс", О.Малышко - П.Майборода)
Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фото
Как выглядел Крещатик, пока еще не было каштанов: малоизвестные архивные фотоКрещатик до 1941 года (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

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При написании материала использовались следующие источники: группа Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво и сайт starkiev.com, Википедия.

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