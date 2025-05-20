Основатель Москвы похоронен в Киеве? Что нашли археологи в Лавре

В сердце Киево-Печерской лавры стоит один из древнейших храмов Украины - церковь Спаса на Берестове. Именно здесь, по историческим источникам, может быть похоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

"Это один из величайших памятников XII века. Она была княжеской церковью, усыпальницей Мономаховичей. Исторические свидетельства указывают, что именно здесь или рядом был похоронен сын Владимира Мономаха - Юрий Долгорукий", - отметил Остапенко.

Почему это важно

Юрий Долгорукий, которого считают основателем Москвы, в 1150-х годах был киевским князем. Его захоронение в Киеве символически противоречит имперским российским нарративам - ведь связывает "начало Москвы" именно с украинской землей.

В 1990-х годах московские власти даже пытались получить контроль над этой частью Лавры.

"Было обращение от московской мэрии с просьбой передать территорию храма России. Конечно, оно было отклонено", - добавил Остапенко.



Церковь Спаса на Берестове (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о поисках

Храм неоднократно исследовали археологи. В ХХ веке они активно искали могилу Долгорукого, однако пока безрезультатно. Сейчас найдено более 700 захоронений - в основном местных жителей. Впрочем, значительная часть территории до сих пор не исследована полностью.

Все обнаруженные останки, по словам Остапенко, хранятся в Украине.

Уникальная церковь с подписью Петра Могилы

Церковь Спаса на Берестове - уникальный памятник, который сочетает архитектуру княжеской эпохи, барокко, классицизм и неоготику. В ней сохранились фрески XVII века с изображением митрополита Петра Могилы - с его собственной подписью.



Первоначальная фреска 11-12 веков "Чудесный лов рыбы" на западной стене нартекса церкви Спаса на Берестове (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Святыня подверглась разрушению во времена монгольского нашествия и была отстроена именно Могилой - выдающимся украинским духовным лидером и реформатором.