С Днем ангела Александра: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

День ангела Александры - это прекрасный повод поздравить ее с особым праздником и пожелать счастья и гармонии. В этот день ей стоит подарить теплые слова, исполненные любви, поддержки и лучших пожеланий на будущее.

Приветствие в прозе

Поздравляю тебя с именами, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду присутствует в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!



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Дорогой Александр, сегодня я от души поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.



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Поздравляю, Александр, с Днем ангела! Пусть он всегда будет рядом и уберегает от ошибок. Желаю быть смелым завоевателем, мужественным победителем. Пусть каждый день обещает тебе успех, достаток и везение. Желаю тебе, Саши, здоровья, сил, амбиций, уважения и перемен в жизни только к лучшему!



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Александр, я тебя от души поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда не бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю идти по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Поздравления с именинами в стихах

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

Хай Олександру життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!