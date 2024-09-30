З Днем ангела Олександра: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

День ангела Олександри - це прекрасний привід привітати її з особливим святом та побажати щастя і гармонії. У цей день їй варто подарувати теплі слова, сповнені любові, підтримки та найкращих побажань на майбутнє.

Привітання у прозі

Вітаю тебе з іменами, Олександре. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутньою у твоєму житті, а близькі й рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі найпрекраснішого!



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Дорогий Олександр, сьогодні я від душі тебе вітаю з іменинами й хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.



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Вітаю, Олександре, з Днем ангела! Нехай він завжди буде поруч і вберігає від помилок. Бажаю бути сміливим завойовником, мужнім переможцем. Нехай кожен день обіцяє тобі успіх, достаток і везіння. Бажаю тобі, Сашку, здоров'я, сил, амбіцій, поваги й змін в житті тільки на краще!



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Олександр, я тебе від душі вітаю з іменинами та хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції й ніколи не кидати почате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю йти стежкою удачі й неодмінно домагатися великих перемог.

Привітання з іменинами у віршах

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

Хай Олександру життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!