С Днем ангела Людмилы: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела - это отличная возможность выразить свою любовь и благодарность через теплые слова. Поздравьте знакомых Людмила с именинами сегодня, и ваше внимание непременно подарит им улыбку и хорошее настроение!

Приветствие в СМС

Дорогая Людмила! С Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит радость и счастье. Пусть в твоей жизни будет как можно больше приятных сюрпризов, а каждый день доставляет вдохновение и успех!

***

Людмила, с праздником! Желаю тебе море радости, крепкого здоровья и искренней любви. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая во всех делах, а твоя жизнь будет полна теплом, светом и радостными моментами!

***

Поздравляю с именинами, Люда! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая от невзгод и ведя к новым победам. Желаю счастливой жизни, любви и изобилия во всем, что делает твои дни неповторимыми!

***

Людмила, с Днем ангела! Пусть в этот день тебе везет во всем. Желаю тебе радости, добра и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день дарит возможность быть еще счастливее, а твои мечты сбываются легко и быстро!

***

Дорогая Людмила! С твоими именинами! Пусть твой ангел всегда ведет тебя за руку, помогая выбирать верный путь. Желаю тебе душевного спокойствия, гармонии, крепкой веры в свои силы и только положительных эмоций каждый день!

Красивые поздравления с Днем ангела Людмилы (изображение: tviysvit.com.ua)

Приветствие в стихах

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Зірки нехай тобі сяють,

А місяць хай береже,

Сонце серце зігріває,

А душа завжди співає.

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

***

Ім’я твоє - Людмила!

Ти людям й мені мила!

Ім’я це - наймиліше!

Ім’я це - найрідніше!

І як ще більш сказати?

З Весною порівняти!

З чудо-промінням сонця!

З цвітом біля віконця!

Ось зірка світить з неба!

Кохать в людей потреба!

Це ім’я - Божа ласка!

Це ім’я - вічна казка!

Це ім’я від Любові!

Я чув в людській розмові:

“Як нам дитя назвати?

Людмила! Що ж гадати…”

Нам імена від Бога лиш!

І від батьків! Все решт облиш.

Людмила - вічная краса!

Ім’я це чують небеса!

***

В день ангела забудуться печалі,

І сонце усміхнеться нехай з ранку,

І побажає лагідно Людмилі

На роки довгі добра.

Бажаєм щастя і здоров’я,

Посмішок, бадьорості і сил,

Щоб кожен день звичайного життя

Лише радість приносив!

***

Тебе, Людмила, вітаємо.

Сьогодні ми тобі бажаємо

Здоров’я, щастя і успіху,

Посмішок, радості і сміху.

Сімейного бажаємо щастя,

І будинок обходять нехай негаразди,

А в серці царює спокій.

Нехай буде з тобою завжди так.

Искренние поздравления с именинами для Марии (изображение: tviysvit.com.ua)