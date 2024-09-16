З Днем ангела Людмили: красиві привітання у віршах, прозі і листівках

День ангела - це чудова можливість висловити свою любов і вдячність через теплі слова. Привітайте знайомих Людмил з іменинами сьогодні, і ваша увага неодмінно подарує їм усмішку та гарний настрій!

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинниці.

Привітання у СМС

Дорога Людмило! З Днем ангела тебе вітаю! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує радість і щастя. Хай у твоєму житті буде якомога більше приємних сюрпризів, а кожен день приносить натхнення та успіх!

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Людмило, зі святом! Бажаю тобі море радості, міцного здоров’я та щирого кохання. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи в усіх справах, а твоє життя буде сповнене теплом, світлом і радісними моментами!

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Вітаю з іменинами, Людо! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і ведучи до нових перемог. Бажаю щасливого життя, любові та достатку у всьому, що робить твої дні неповторними!

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Людмило, з Днем ангела! Нехай у цей святковий день тобі щастить у всьому. Бажаю тобі радості, добра і міцного здоров’я. Нехай кожен новий день дарує можливість бути ще щасливішою, а твої мрії здійснюються легко і швидко!

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Дорога Людмило! З твоїми іменинами! Нехай твій ангел завжди веде тебе за руку, допомагаючи обирати правильний шлях. Бажаю тобі душевного спокою, гармонії, міцної віри у свої сили та тільки позитивних емоцій кожного дня!

Красиві привітання з Днем ангела Людмили (зображення: tviysvit.com.ua)

Привітання у віршах

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Зірки нехай тобі сяють,

А місяць хай береже,

Сонце серце зігріває,

А душа завжди співає.

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

***

Ім’я твоє - Людмила!

Ти людям й мені мила!

Ім’я це - наймиліше!

Ім’я це - найрідніше!

І як ще більш сказати?

З Весною порівняти!

З чудо-промінням сонця!

З цвітом біля віконця!

Ось зірка світить з неба!

Кохать в людей потреба!

Це ім’я - Божа ласка!

Це ім’я - вічна казка!

Це ім’я від Любові!

Я чув в людській розмові:

“Як нам дитя назвати?

Людмила! Що ж гадати…”

Нам імена від Бога лиш!

І від батьків! Все решт облиш.

Людмила - вічная краса!

Ім’я це чують небеса!

***

В день ангела забудуться печалі,

І сонце усміхнеться нехай з ранку,

І побажає лагідно Людмилі

На роки довгі добра.

Бажаєм щастя і здоров’я,

Посмішок, бадьорості і сил,

Щоб кожен день звичайного життя

Лише радість приносив!

***

Тебе, Людмила, вітаємо.

Сьогодні ми тобі бажаємо

Здоров’я, щастя і успіху,

Посмішок, радості і сміху.

Сімейного бажаємо щастя,

І будинок обходять нехай негаразди,

А в серці царює спокій.

Нехай буде з тобою завжди так.

Щирі вітання з іменинами для Марії (зображення: tviysvit.com.ua)