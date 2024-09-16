З Днем ангела Людмили: красиві привітання у віршах, прозі і листівках
День ангела - це чудова можливість висловити свою любов і вдячність через теплі слова. Привітайте знайомих Людмил з іменинами сьогодні, і ваша увага неодмінно подарує їм усмішку та гарний настрій!
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинниці.
Привітання у СМС
Дорога Людмило! З Днем ангела тебе вітаю! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує радість і щастя. Хай у твоєму житті буде якомога більше приємних сюрпризів, а кожен день приносить натхнення та успіх!
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Людмило, зі святом! Бажаю тобі море радості, міцного здоров’я та щирого кохання. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи в усіх справах, а твоє життя буде сповнене теплом, світлом і радісними моментами!
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Вітаю з іменинами, Людо! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і ведучи до нових перемог. Бажаю щасливого життя, любові та достатку у всьому, що робить твої дні неповторними!
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Людмило, з Днем ангела! Нехай у цей святковий день тобі щастить у всьому. Бажаю тобі радості, добра і міцного здоров’я. Нехай кожен новий день дарує можливість бути ще щасливішою, а твої мрії здійснюються легко і швидко!
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Дорога Людмило! З твоїми іменинами! Нехай твій ангел завжди веде тебе за руку, допомагаючи обирати правильний шлях. Бажаю тобі душевного спокою, гармонії, міцної віри у свої сили та тільки позитивних емоцій кожного дня!
Красиві привітання з Днем ангела Людмили (зображення: tviysvit.com.ua)
Привітання у віршах
Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Зірки нехай тобі сяють,
А місяць хай береже,
Сонце серце зігріває,
А душа завжди співає.
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
***
Ім’я твоє - Людмила!
Ти людям й мені мила!
Ім’я це - наймиліше!
Ім’я це - найрідніше!
І як ще більш сказати?
З Весною порівняти!
З чудо-промінням сонця!
З цвітом біля віконця!
Ось зірка світить з неба!
Кохать в людей потреба!
Це ім’я - Божа ласка!
Це ім’я - вічна казка!
Це ім’я від Любові!
Я чув в людській розмові:
“Як нам дитя назвати?
Людмила! Що ж гадати…”
Нам імена від Бога лиш!
І від батьків! Все решт облиш.
Людмила - вічная краса!
Ім’я це чують небеса!
***
В день ангела забудуться печалі,
І сонце усміхнеться нехай з ранку,
І побажає лагідно Людмилі
На роки довгі добра.
Бажаєм щастя і здоров’я,
Посмішок, бадьорості і сил,
Щоб кожен день звичайного життя
Лише радість приносив!
***
Тебе, Людмила, вітаємо.
Сьогодні ми тобі бажаємо
Здоров’я, щастя і успіху,
Посмішок, радості і сміху.
Сімейного бажаємо щастя,
І будинок обходять нехай негаразди,
А в серці царює спокій.
Нехай буде з тобою завжди так.
Щирі вітання з іменинами для Марії (зображення: tviysvit.com.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, онлайн-журнал для жінок "Твій світ", сайт "То є Львів".