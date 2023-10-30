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Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни

Понеділок 30 жовтня 2023 22:00
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Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни Дмитро Дікусар і Влад Яма (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український танцівник Дмитро Дікусар, який захищає нашу країну від окупантів на передовій, висловився про свого колегу Влада Яму, котрий під час повномаштабного вторгнення виїхав до США. Захисник зізнався, що навіть не згадує про втікача.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю хореографа в ефірі телемарафону.

Дмитро Дікусар висловився про Влада Яму

Ведуча Марічка Падалко поцікавилася у захисника, чи вийшов би Дікусар на один паркет з Ямою. На що той відповів, що він про це взагалі не думає.

Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни

Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни

Дмитро Дікусар і Влад Яма (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/vladyama_official)

"У мене немає жодних думок з цього приводу. Я взагалі не згадую про Влада. У мене є люди, про яких я маю піклуватися і думати. Я вважаю, що треба витрачати свою увагу, час, фокус і енергію на людей, які цього гідні. Зараз навколо мене є люди, про яких мені приємно думати і про яких я думаю", - зізнався чоловік.

Він також зазначив: якби у нього не запитали про хореографа, то він навіть і не згадав би про нього.

"Ви б не згадали - я б не згадав. Скажу так…", - додав Дмитро.

Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ. Танцівник зник з медійного простору, а зараз він перебуває у мінівідпустці.

У той час як Влад Яма пересиджує війну за кордоном, хоча запевняє, що активно допомагає своїй країні.

Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нещодавно Влад Яма показав, як насолоджується життям після втечі до США.

Також ми розповідали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.

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Влад Яма Дмитрий Дикусар