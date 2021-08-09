Дмитро Комаров вирішив оселитися в Карпатах: де ведучий побудує будинок

Дмитро Комаров придбав ділянку землі в Карпатах. Там український тревел-мандрівник і ведучий збирається побудувати будинок і оселитися в майбутньому.

Про це Дмитро Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram.

Ділянку землі Комаров придбав у селищі Верховина. У 2022 році він збирається там побудувати будинок для проживання. За словами ведучого, з цією місцевістю його пов'язують дитячі спогади.

"Верховина, зустрічай нового сусіда. Або "обережніше з бажаннями, вони збуваються". Я не можу порахувати, скільки разів був у Карпатах: шкільні табори, студентство, божевільне захоплення гірськими лижами та фрірайдом, походи. Я з дитинства в Карпатах. Мене можна привітати. Вчора я оселився у Верховині. Точніше, поки купив ділянку - 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу. Чекайте фотозвіт", - написав ведучий.

Він зізнався, що Верховину вибрав не просто так. Під час зйомок проєкту про українські Карпати, йому з колегами попалася інформація про діда Івана, який вже 50 років продає в кіоску газовану воду з сиропом в центрі Верховини.

У селищі Комаров виявив сироварні, бджолотерапію зі сном на вуликах, музей магії та абсолютно неповторну атмосферу, і фантастичних людей.

"Я закохався у Верховину. Закінчив зйомки, повернувся без камери, приїжджав у престур з колегами-журналістами. Цього літа знайшов неймовірні теми для нового сезону. Гід давно підкидав ідею щодо покупки дачі, і ось я остаточно "дозрів", - зізнався Комаров.

Дмитро Комаров купив ділянку землі в Карпатах