Довгі вихідні на День Незалежності 2021: які дні і коли будемо відпрацьовувати
24 серпня 2021 року українці відзначать ювілейну 30-ту річницю Незалежності. Головне свято країни буде у вівторок, тому вихідними будуть чотири дні поспіль. Правда, один з них доведеться відпрацювати.
Календар вихідних і робочих днів, які свята ми відзначимо в серпні - читайте нижче в нашому матеріалі.
Вихідними стануть 21, 22, 23 і 24 серпня. А також 29 число.
Суботу, 28 серпня українцям доведеться відпрацювати, незважаючи на те, що 23 серпня також свято - День Державного Прапора України.
А ось сьогодні, 15 серпня в Україні відзначається День археолога. Якщо у вас є друзі або близькі, зайняті в цій професії, обов'язково привітайте їх!
Колаж РБК-Україна: Календар свят на серпень 2021
Які важливі свята ми ще відзначимо в серпні 2021
- 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; День пасічника
- 23 серпня - День Державного Прапора України
- 24 серпня - День Незалежності України
- 27 серпня - закінчення Успенського посту
- 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці; День авіації України; День далекобійника
- 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; День шахтаря.
Раніше ми писали, скільки свят і вихідних днів нас чекає у вересні 2021, і чи будуть додаткові дні для відпочинку.
Також повідомлялося, що над Києвом літали реактивні літаки і гігантська "Мрія". Пізніше з'ясувалося, що авіатехніку готували до святкового виступу.