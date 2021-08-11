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У небі над Києвом помітили винищувачі і 285-тонну "Мрію": що відбувається

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Київ, Середа 11 серпня 2021 13:15
У небі над Києвом помітили винищувачі і 285-тонну "Мрію": що відбувається Колаж РБК-Україна: У небі над Києвом помітили винищувачі і 285-тонну "Мрію"
Автор: Світлана Мащенко

У небі над Києвом вдень 11 серпня помітили кілька винищувачів МіГ-29, а також найбільший транспортний реактивний літак у світі - українську "Мрію". Авіатехніка неабияк налякала жителів столиці, як шумом, так і раптовою появою.

Що відбувається в столиці зараз - читайте нижче в нашому матеріалі.

На появу літаючих об'єктів вже поскаржилися жителі таких мікрорайонів, як Солом'янка, Академмістечко, Борщагівка, Теремки.

Відео: МіГ-29 на Теремках

Очевидці кажуть, звуки були настільки потужними, що налякали як дітей, так і домашніх тварин.

Користувачі мережі припускають, що поява літаків пов'язана з репетицією параду до Дня Незалежності України.

Відео: "Мрія" на Теремках

"Зараз у Києві над житловими районами міста низько літають військові літаки (винищувачі) - проносяться по 4 поруч водній шерензі, слідом симетрично летять по 3 літаки поруч. Відповідно, моторошний гул над районами міста", - пише в Facebook Користувач Світлана Фокіна і обурюється, що це небезпечно.

Як повідомляє ТСН, дійсно до 30-річчя Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетять військові літаки: сім винищувачів МіГ-29, 285-тонна "Мрія" (Ан-225), яку страхувати буде її прототип - Ан-124 "Руслан".

Репетиція параду наразі триває також у Ніжині Чернігівської області.

Раніше ми писали, що репершу Alyona Alyona захейтили за новий кліп і закликали вийти зі шваброю на Софійську площу, яку зіпсували під час дрифту, де вона брала участь.

Також раніше пілот "Мрії" вперше показав на відео з дрона, як злітає український авіагігант.

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