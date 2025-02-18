Дизайнер Валерия Гузема в третий раз станет мамой

Украинская дизайнер Валерия Гузема, чьи украшения часто дополняют элегантные образы первой леди Елены Зеленской, объявила в сети радостную новость - она в третий раз станет мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
"Давно не было свеженьких видео", - с юмором подписала дизайнер новую публикацию.
На видео она позирует в черном обтягивающем платье с открытыми плечами и босиком. В руках Валерия Гузема держит нежный цветок розового оттенка. Примечательно, что в ролике она предстала без макияжа, отдав предпочтение естественной красоте.
В какой-то момент в кадре меняется ракурс и можно увидеть, что девушка находится в интересном положении. Судя по размерам животика, ювелир совсем скоро станет мамой в третий раз.
Фолловеры Валерии Гуземы, среди которых немало знаменитостей, тут же принялись комментировать новую публикацию, засыпая ее комплиментами:
Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Будущая дизайнер родилась в 1991 году в Кировоградской области.
Получила филологическое образование, работала журналистом и редактором в журнале ELLE.
Создала бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году. Ювелирные украшения из белого и желтого золота носят украинские знаменитости, такие как Джамала, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
Бренд Guzema часто можно увидеть на первой леди Украины (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Валерия Гузема замужем за знаменитым авиатором и призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткуллиным.
В 2021 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.
А 17 сентября 2023 года родилась дочь, которую назвали Селин.
В своих интервью дизайнер не раз признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница.
Валерия Гузема с мужем и сыном (фото: instagram.com/valeriya_guzema)