Дизайнер Валерия Гузема в третий раз станет мамой

"Давно не было свеженьких видео", - с юмором подписала дизайнер новую публикацию.

На видео она позирует в черном обтягивающем платье с открытыми плечами и босиком. В руках Валерия Гузема держит нежный цветок розового оттенка. Примечательно, что в ролике она предстала без макияжа, отдав предпочтение естественной красоте.

В какой-то момент в кадре меняется ракурс и можно увидеть, что девушка находится в интересном положении. Судя по размерам животика, ювелир совсем скоро станет мамой в третий раз.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Валерии Гуземы, среди которых немало знаменитостей, тут же принялись комментировать новую публикацию, засыпая ее комплиментами:

"Мед для глаз", - отметила телеведущая Маша Ефросинина

"Красавица" - написала певица Джамала

"Как круто. Поздравляю", - отметила Яна Станишевская

"Первый вопрос - это уже третья беременность?"

"Радуюсь за вас"

"Уже не скроешь"

"Чувствовала вашу беременность еще с сентября. От вас совсем другая энергия"

"Чудесная"

"Вы - невероятная"

"Нежность".



Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Кто такая Валерия Гузема

Будущая дизайнер родилась в 1991 году в Кировоградской области.

Получила филологическое образование, работала журналистом и редактором в журнале ELLE.

Создала бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году. Ювелирные украшения из белого и желтого золота носят украинские знаменитости, такие как Джамала, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, а также первая леди Украины Елена Зеленская.



Бренд Guzema часто можно увидеть на первой леди Украины (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Личная жизнь

Валерия Гузема замужем за знаменитым авиатором и призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткуллиным.

В 2021 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

А 17 сентября 2023 года родилась дочь, которую назвали Селин.

В своих интервью дизайнер не раз признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница.



Валерия Гузема с мужем и сыном (фото: instagram.com/valeriya_guzema)