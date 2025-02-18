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Дизайнер Валерия Гузема в третий раз станет мамой

Валерия Гузема беременна в третий раз (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Автор: Катерина Собкова

Украинская дизайнер Валерия Гузема, чьи украшения часто дополняют элегантные образы первой леди Елены Зеленской, объявила в сети радостную новость - она в третий раз станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"Давно не было свеженьких видео", - с юмором подписала дизайнер новую публикацию.

На видео она позирует в черном обтягивающем платье с открытыми плечами и босиком. В руках Валерия Гузема держит нежный цветок розового оттенка. Примечательно, что в ролике она предстала без макияжа, отдав предпочтение естественной красоте.

В какой-то момент в кадре меняется ракурс и можно увидеть, что девушка находится в интересном положении. Судя по размерам животика, ювелир совсем скоро станет мамой в третий раз.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры Валерии Гуземы, среди которых немало знаменитостей, тут же принялись комментировать новую публикацию, засыпая ее комплиментами:

  • "Мед для глаз", - отметила телеведущая Маша Ефросинина
  • "Красавица" - написала певица Джамала
  • "Как круто. Поздравляю", - отметила Яна Станишевская
  • "Первый вопрос - это уже третья беременность?"
  • "Радуюсь за вас"
  • "Уже не скроешь"
  • "Чувствовала вашу беременность еще с сентября. От вас совсем другая энергия"
  • "Чудесная"
  • "Вы - невероятная"
  • "Нежность".


Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Кто такая Валерия Гузема

Будущая дизайнер родилась в 1991 году в Кировоградской области.

Получила филологическое образование, работала журналистом и редактором в журнале ELLE.

Создала бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году.  Ювелирные украшения из белого и желтого золота носят украинские знаменитости, такие как Джамала, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

Бренд Guzema часто можно увидеть на первой леди Украины (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Личная жизнь

Валерия Гузема замужем за знаменитым авиатором и призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткуллиным.

В 2021 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

А 17 сентября 2023 года родилась дочь, которую назвали Селин.

В своих интервью дизайнер не раз признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница.

Валерия Гузема с мужем и сыном (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

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