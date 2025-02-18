Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою

"Давно не було свіженьких відео", - з гумором підписала дизайнерка нову публікацію.

На відео вона позує в чорній обтислій сукні з відкритими плечима і босоніж. У руках Валерія Гузема тримає ніжну квітку рожевого відтінку. Примітно, що в ролику вона постала без макіяжу, віддавши перевагу природній красі.

У якийсь момент у кадрі змінюється ракурс і можна побачити, що дівчина перебуває в цікавому положенні. Судячи з розмірів животика, ювелір зовсім скоро стане мамою втретє.

Як відреагували в мережі

Фоловери Валерії Гуземи, серед яких чимало знаменитостей, одразу ж почали коментувати нову публікацію, засипаючи її компліментами:

"Мед для очей", - зазначила телеведуча Маша Єфросиніна

"Красуня" - написала співачка Джамала

"Як круто. Вітаю", - зазначила Яна Станішевська

"Перше питання - це вже третя вагітність?"

"Радію за вас"

"Вже не приховаєш"

"Відчувала вашу вагітність ще з вересня. Від вас зовсім інша енергія"

"Чудова"

"Ви - неймовірна"

"Ніжність".



Валерія Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Хто така Валерія Гузема

Майбутня дизайнерка народилася 1991 року в Кіровоградській області.

Здобула філологічну освіту, працювала журналістом і редактором у журналі ELLE.

Створила бренд Guzema Fine Jewelry 2016 року. Ювелірні прикраси з білого і жовтого золота носять українські знаменитості, такі як Джамала, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, а також перша леді України Олена Зеленська.



Бренд Guzema часто можна побачити на першій леді України (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Особисте життя

Валерія Гузема одружена зі знаменитим авіатором і призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткулліним.

У 2021 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.

А 17 вересня 2023 року народилася донька, яку назвали Селін.

У своїх інтерв'ю дизайнерка не раз зізнавалася, що хотіла б, щоб між дітьми була невелика різниця.



Валерія Гузема з чоловіком і сином (фото: instagram.com/valeriya_guzema)