Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою

Українська дизайнерка Валерія Гузема, чиї прикраси часто доповнюють елегантні образи першої леді Олени Зеленської, оголосила в мережі радісну новину - вона втретє стане мамою.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
"Давно не було свіженьких відео", - з гумором підписала дизайнерка нову публікацію.
На відео вона позує в чорній обтислій сукні з відкритими плечима і босоніж. У руках Валерія Гузема тримає ніжну квітку рожевого відтінку. Примітно, що в ролику вона постала без макіяжу, віддавши перевагу природній красі.
У якийсь момент у кадрі змінюється ракурс і можна побачити, що дівчина перебуває в цікавому положенні. Судячи з розмірів животика, ювелір зовсім скоро стане мамою втретє.
Фоловери Валерії Гуземи, серед яких чимало знаменитостей, одразу ж почали коментувати нову публікацію, засипаючи її компліментами:
Валерія Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Майбутня дизайнерка народилася 1991 року в Кіровоградській області.
Здобула філологічну освіту, працювала журналістом і редактором у журналі ELLE.
Створила бренд Guzema Fine Jewelry 2016 року. Ювелірні прикраси з білого і жовтого золота носять українські знаменитості, такі як Джамала, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, а також перша леді України Олена Зеленська.
Бренд Guzema часто можна побачити на першій леді України (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Валерія Гузема одружена зі знаменитим авіатором і призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткулліним.
У 2021 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.
А 17 вересня 2023 року народилася донька, яку назвали Селін.
У своїх інтерв'ю дизайнерка не раз зізнавалася, що хотіла б, щоб між дітьми була невелика різниця.
Валерія Гузема з чоловіком і сином (фото: instagram.com/valeriya_guzema)