Любимая ювелирщица Зеленской стала мамой во второй раз: фото ребенка

Валерия Гузема во второй раз стала мамой. Украинская дизайнер ювелирных украшений и благотворительница, которая является одной из самых любимых ювелирок первой леди Елены Зеленской, родила ребенка в Испании, где она и проживает на сегодняшний день.

Гузема вторично стала мамой

25 сентября Валерия решила поделиться с миром радостной новостью о рождении маленькой принцессы Селин, появившейся на свет еще 17.09.2023.

Однако милые фото с ребенком и подпись с датой и именем новорожденной дизайнер обнародовала только сегодня.

"Селин. 17.09.23. Сделано в любви и для любви ", - написала Валерия.

Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

Рождение Селин стало для Леры уже вторым знаковым событием в жизни. Ведь два года назад она родила сына своему мужу Тимуру, которого, кстати, назвали в честь отца.

Теперь в семье Валерии идеальный состав, мама, папа, старший сын и младшая принцесса, которая станет нежным дополнением Валерии и всей семьи.

Как Валерия Гузема сообщила о рождении дочери

На фото в социальной сети Instagram Валерия засветила ножку Селин, которую нежно держит отец маленькой, ее головку и домашнюю атмосферу, в которой уже несколько дней находится новорожденная принцесса.

Стоит отметить, что оба раза, когда Лера рожала - ее муж Тимур находился рядом и первым после жены видел своих малышей и держал их на руках.

Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

А для каждой женщины это очень ценно, когда ее любимый человек в момент рождения ребенка находится рядом и морально поддерживает ее. А потом берет на руки крошечного новорожденного ребенка и безгранично радуется.

В данный момент Гузема лишь принимает поздравления от своих друзей, родных и коллег. Которые, вероятно, также узнали о существовании маленькой Селин только сегодня и были удивлены не меньше, чем поклонники бренда Леры.

Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)