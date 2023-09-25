Любимая ювелирщица Зеленской стала мамой во второй раз: фото ребенка
Валерия Гузема во второй раз стала мамой. Украинская дизайнер ювелирных украшений и благотворительница, которая является одной из самых любимых ювелирок первой леди Елены Зеленской, родила ребенка в Испании, где она и проживает на сегодняшний день.
РБК-Украина (проект Styler) показывает великолепные фотографии маленькой красавицы Селин, которыми дизайнер украшений бренда Guzema поделилась в своем Instagram.
Гузема вторично стала мамой
25 сентября Валерия решила поделиться с миром радостной новостью о рождении маленькой принцессы Селин, появившейся на свет еще 17.09.2023.
Однако милые фото с ребенком и подпись с датой и именем новорожденной дизайнер обнародовала только сегодня.
"Селин. 17.09.23. Сделано в любви и для любви ", - написала Валерия.
Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)
Рождение Селин стало для Леры уже вторым знаковым событием в жизни. Ведь два года назад она родила сына своему мужу Тимуру, которого, кстати, назвали в честь отца.
Теперь в семье Валерии идеальный состав, мама, папа, старший сын и младшая принцесса, которая станет нежным дополнением Валерии и всей семьи.
Как Валерия Гузема сообщила о рождении дочери
На фото в социальной сети Instagram Валерия засветила ножку Селин, которую нежно держит отец маленькой, ее головку и домашнюю атмосферу, в которой уже несколько дней находится новорожденная принцесса.
Стоит отметить, что оба раза, когда Лера рожала - ее муж Тимур находился рядом и первым после жены видел своих малышей и держал их на руках.
Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)
А для каждой женщины это очень ценно, когда ее любимый человек в момент рождения ребенка находится рядом и морально поддерживает ее. А потом берет на руки крошечного новорожденного ребенка и безгранично радуется.
В данный момент Гузема лишь принимает поздравления от своих друзей, родных и коллег. Которые, вероятно, также узнали о существовании маленькой Селин только сегодня и были удивлены не меньше, чем поклонники бренда Леры.
Валерия Гузема во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/ valeria_guzema)
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