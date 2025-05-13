Анастасия Цимбалару: Трудно простить равнодушие, поддержка и доверие - это главное в отношениях

Известная актриса Анастасия Цимбалару рассказала, считает ли комедийные проекты уместными в условиях войны, и о том, к чему адаптировалась, а к чему до сих пор не может привыкнуть. Также артистка призналась, какие мужчины ей нравятся, что главное для нее в отношениях и что нельзя простить любимому человеку

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Цимбалару, которая сыграла интересную роль в новом сериале "Майор Сковорода" на ICTV2, высказалась о жизни во время войны, благотворительности, ментальном здоровье и поддержке близких.

– В комедийном детективе "Майор сковорода" вы играете судебного врача, патологоанатома. Какая она, ваша героиня?

– Поскольку жанр сериала комедийный и у большинства персонажей гиперболизированные качества, то и моя героиня - персонаж достаточно неоднозначный. Валерия является ярой поклонницей своей работы, видя в ней определенную красоту и романтику. Там, где у других ее действия вызывают тихий ужас, она с легкостью и иронией проводит экспертизы, шутит над потерпевшими и собирает свою личную фотоколлекцию трупов. Также она барышня пылкая, яркая и страстная, поэтому у нее еще одно предпочтение - кроме фотографий трупов, собирать коллекцию фото и своих личных "побед" над мужчинами.

– Как складываются ее отношения с коллегами и Сковородой?

– Спойлерить не буду, скажу лишь, что достаточно экстремально и неожиданно. Даже для меня, как актрисы.

Известная актриса рассказала, уместны ли комедии в условиях войны (фото предоставлено пресс-службой)

– Как вы относитесь к тому, что сейчас в войну, у нас снимаются фильмы и сериалы, даже комедийные?

– Буквально вчера хотела купить билеты в театр для родителей и была поражена, что свободных мест нет вплоть до июня. Это как раз и демонстрирует, что зритель очень нуждается в эмоциональной "передышке", способом похода в театр или просмотра украинского кинопродукта.

Безусловно, сегодня в Украине, когда идет война, любые расходы должны быть взвешенными и морально оправданными. Бесспорно, первоочередным приоритетом является поддержка украинской армии и помощь тем, кто пострадал от войны.

Но вместе с этим нужно помнить: украинский народ ежедневно живет в чрезвычайном стрессе, теряет близких, дом, покой. И потребность в эмоциональной поддержке, в возможности хотя бы на несколько минут выдохнуть, улыбнуться, вспомнить себя в мирной жизни - это тоже важная часть нашей устойчивости.

Сериалы, даже комедийного жанра, создают пространство для эмоциональной реабилитации, для восстановления внутренних сил. Это не о развлечениях ради развлечений. Это о том, чтобы помочь людям выстоять. Каждая улыбка, каждый момент душевного тепла - это тоже вклад в нашу общую победу. Сегодня культура лечит, поддерживает, помогает нам оставаться людьми даже в самых страшных обстоятельствах.

– Мы уже более трех лет в полномасштабной войне. К чему вы уже адаптировались, а с чем никак не можете смириться, что пугает как и в первые дни?

– За эти три года мы действительно научились жить в новой реальности: работать под сирены, планировать жизнь, понимая, что все может измениться в один миг, радоваться простым вещам - свету, теплу, встрече с близкими. Мы адаптировались к неопределенности, к необходимости быть сильными каждый день.

Но есть вещи, к которым невозможно привыкнуть. Невозможно смириться со смертями, с новостями о погибших воинах, гражданских, детях. Каждый такой случай болит так, будто это произошло с кем-то очень близким. Невозможно привыкнуть к человеческому горю, к разрушенным городам и к ощущению постоянной угрозы. Как и в первые дни войны, больше всего пугает безжалостность и жестокость врага. И одновременно - мотивирует еще больше держаться, бороться и беречь друг друга.

– Как ваши родители сейчас? Когда виделись в последний раз? Сейчас Одесскую область, откуда вы, сильно обстреливают.

– Сейчас все мои близкие находятся в безопасности. Кто-то с нами в Киеве, кто-то выехал за границу. Родители живут в Киеве и неотъемлемая часть нашей семейной традиции - собираться вместе каждые выходные. Но за новостями все равно слежу. Одесская область остается родиной и все страшные события, которые случаются, воспринимаются очень болезненно. В целом, как и по всей нашей стране. Потому что нет деления на "у нас" и "где-то там". За каждый город и каждую семью болит, как за своих, родных.

Цимбалару рассказала, к чему не может привыкнуть на третий год полномасштабной войны (фото предоставлено пресс-службой)

– Сейчас вопросы ментального здоровья - одни из важнейших. Скажите, как спасаетесь от тревожных состояний, что помогает вам от страхов?

– Да, забота о ментальном здоровье это не прихоть, а вопрос выживания. Как и большинство украинцев, я ищу опоры в простых вещах: в близких людях, в ежедневных ритуалах, в творчестве. Мне помогают физические нагрузки, во время полномасштабного вторжения открыла для себя силу спорта.

Спасаюсь, конечно, разговорами, объятиями, поддержкой близких. Человеческое тепло помогает восстанавливать внутреннее равновесие. Также я стараюсь находить время на маленькие радости: прогулку на свежем воздухе, любимую книгу, общение с животными. Очень важно даже в сложные времена позволять себе жить, а не только выживать.

Также игра в театре, участие в съемках, создание новых историй, это не только моя работа, но и способ держаться за жизнь, наполнять себя смыслом и светом. И, конечно, вера. Вера в наших людей, в нашу победу, в добро, которое всегда сильнее любой тьмы. Вера дает силы идти вперед, даже когда страшно.

– Вы много занимались благотворительностью для армии, сейчас тоже? Может, ездили к военным, или что-то недавно делали и запомнилось - расскажите.

– Война продолжается, значит, не имеем права останавливаться в помощи. Сейчас на моей странице в Instagram, вместе с актерами спектакля "Круасани з мигдалем" мы объявили благотворительный аукцион в поддержку 44-й отдельной артиллерийской бригады. Им необходимы деньги на батареи для дронов. Поэтому, каждый желающий может сделать свою ставку, или же просто отправить любой донат. Мы будем очень благодарны, если просто нам помогут своим репостом. Потому что тогда шансов закрыть сбор гораздо больше!

– Вы сказали, что открыли для себя спорт, к чему именно у вас лежит сердце?

– Спорт - это моя отдушина, возможность сбросить лишний негатив и напряжение. Я не преследую цели улучшить физическую форму: похудеть, стать более выносливой, или набрать мышечный вес. Для меня спорт - это про мое ментальное здоровье. С ним я чувствую себя лучше, это мой личный вид терапии. Поэтому занимаюсь почти каждый день, а точнее 6 дней в неделю. Это занятия в тренажерном зале, бег, растяжка, бокс. Пока мне интересны такие виды активности, но не привязываюсь, если завтра захочу на танцы или воздушную йогу - запишусь не раздумывая.

Звезда сериалов высказалась о гонорарах актеров (фото предоставлено пресс-службой)

– На ваш взгляд, киноиндустрия наша сильно изменилась? А как насчет гонораров?

– В последний год заметна положительная динамика: больше проектов в запуске, больше финансирования на возможность заниматься любимым делом. Но о прежних объемах работы, конечно, речь не идет.

Условия стали жестче, сроки короче, заработная плата в разы меньше и это с учетом повышения цен на все. Поэтому, сейчас актеры, кроме основной сферы деятельности, пытаются иметь дополнительный доход от сотрудничества в социальных сетях, или имеют работу, не связанную с творчеством. Но, в основном, в этой профессии те, кто без нее себя не представляют, поэтому готовы входить в проекты на тех условиях, которые предлагают, чтобы просто оставаться причастным к своему делу.

– Чем вы занимаетесь, когда нет съемок? Что любите делать?

– Когда нет съемок, работы не становится меньше. У меня есть социальные сети и определенные обязательства перед заказчиками. Есть благотворительные проекты, которые требуют больших энергетических и временных вложений. Есть всевозможные интервью, шоу, телепрограммы и радио, есть поездки по городам Украины с проектом "Досліди".

Когда есть свободное время, то продолжаю учиться вождению, хожу на спорт, читаю, занимаюсь бытовыми делами и уделяю время семье.

– Расскажите, какие мужчины вам нравятся? Что цените во взаимоотношениях?

– Независимо от пола, мне нравятся настоящие люди: не ради красивой картинки, не ради громких слов, а те, у кого есть внутренний стержень, честность перед собой и перед другими. Люди, которые умеют быть внимательными, сильными в поступках, но при этом не боятся быть искренними, открытыми.

Поддержка и доверие - это сейчас главное для меня в отношениях. Хочется чувствовать безопасность рядом с человеком даже в самые темные времена, как сейчас.

Цимбалару рассказала, чего не простит в отношениях (фото предоставлено пресс-службой)

– Чего нельзя простить, даже если любишь?

– Очень трудно простить равнодушие. Когда рядом человек, который видит твою боль, но не протягивает руку помощи. Потому что любовь - это не только о чувствах, это о действиях, о том, как мы относимся друг к другу каждый день.

Любовь - большая сила, но она не должна быть оправданием для унижения или пренебрежения. Иногда, даже сильно любя, нужно иметь мужество поставить границу.

– Возможны ли отношения без любви, а только на симпатии и понимании?

– Думаю, отношения на основе только симпатии и понимания возможны. Особенно в трудные времена, когда люди ищут опору друг в друге, когда важны поддержка, общие ценности, человеческое тепло.

Но для меня такие отношения - это как жизнь на половину. Без любви что-то очень важное теряется: вдохновение, страсть, желание творить вместе. Понимание и симпатия - это крепкий фундамент, но любовь - это то, что делает отношения настоящими, живыми, глубокими. Именно любовь дает смысл оставаться рядом даже тогда, когда трудно.

Смотрите премьеру комедийного детектива "Майор Сковорода" на канале ICTV2 с 19 мая в 20:00.