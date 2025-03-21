Гузема в третий раз стала мамой и рассекретила необычное имя ребенка

Своему супругу, знаменитому авиатору и призеру GoPro Million Dollar Challenge Тимуру Фаткуллину она родила еще одну дочь.

Когда именно случилось радостное событие, дизайнер не уточнила. В своем блоге она показала первое видео с девочкой и рассекретила ее необычное имя.

"Вивьен. +1. Родители 3.0. Сделано с любовью", - отметила в публикации Гузема.

На видео она держит новорожденную за крошечную ручку.

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Фолловеры Валерии Гуземы, среди которых много украинских знаменитостей, тут же принялись поздравлять ее с радостным событием.

"Лерочка! Самые искренние поздравления", - написала супруга Монатика Ирина

"Поздравления матери-героини", - отметил дизайнер Андре Тан

"Счастье в доме. Девчонки, желаю вам хорошей судьбы и крепкого здоровья", - отметила телеведущая Валентина Хамайко

"Мои поздравления. Пусть растет самой счастливой"

"Очень красивое имя"

"На таких чудесных новостях держится наш мир"

"Приветствуем в клубе многодетных"

"Невероятное имя".



Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Напомним, Валерия Гузема вместе с Тимуром Фаткуллиным уже воспитывают двоих детей.

В 2021 году у них родился сын, которого назвали в честь отца Тимуром.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, 17 сентября 2023 года дизайнер родила второго ребенка. Девочку назвали Селин.

В своих интервью дизайнер не раз признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница.

Несколько месяцев назад она объявила, что снова беременна.



Валерия Гузема с мужем и сыном (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Кто такая Валерия Гузема

Будущая дизайнер родилась в 1991 году в Кировоградской области.

Получила филологическое образование, работала журналистом и редактором в журнале ELLE.

Создала бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году. Ювелирные украшения из белого и желтого золота носят украинские знаменитости, такие как Джамала, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

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