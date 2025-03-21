Гузема в третий раз стала мамой и рассекретила необычное имя ребенка

Украинская дизайнер Валерия Гузема, чьи украшения часто дополняют элегантные образы первой леди Елены Зеленской, стала многодетной мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Своему супругу, знаменитому авиатору и призеру GoPro Million Dollar Challenge Тимуру Фаткуллину она родила еще одну дочь.
Когда именно случилось радостное событие, дизайнер не уточнила. В своем блоге она показала первое видео с девочкой и рассекретила ее необычное имя.
"Вивьен. +1. Родители 3.0. Сделано с любовью", - отметила в публикации Гузема.
На видео она держит новорожденную за крошечную ручку.
Фолловеры Валерии Гуземы, среди которых много украинских знаменитостей, тут же принялись поздравлять ее с радостным событием.
Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Напомним, Валерия Гузема вместе с Тимуром Фаткуллиным уже воспитывают двоих детей.
В 2021 году у них родился сын, которого назвали в честь отца Тимуром.
Несмотря на полномасштабную войну в Украине, 17 сентября 2023 года дизайнер родила второго ребенка. Девочку назвали Селин.
В своих интервью дизайнер не раз признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница.
Несколько месяцев назад она объявила, что снова беременна.
Валерия Гузема с мужем и сыном (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Будущая дизайнер родилась в 1991 году в Кировоградской области.
Получила филологическое образование, работала журналистом и редактором в журнале ELLE.
Создала бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году. Ювелирные украшения из белого и желтого золота носят украинские знаменитости, такие как Джамала, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
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