Смотрите, каким станет Ирпень после восстановления: 10 архитектурных проектов (фото)

Архитекторы представили проекты восстановления и реконструкции 10 объектов в Ирпене, которые разрушили россияне в начале полномасштабного вторжения. Эти проекты выбрало конкурсное жюри в рамках инициативы Irpin Reconstruction Summit.
Об этом сообщает Pragmatika.media.
Этот музей получил повреждения во время военных действий и сейчас требует замены окон, реконструкции крыльца и кровли. Команда архитекторов во главе с Дзюблюк Зореславой предложила не только реставрировать здание, но и расширить помещение и переосмыслить концепцию деятельности музея.
Вот такой вид будет иметь обновлен музей (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Проект Центрального дома культуры разработала команда Руслана Савчука. Концепция - соединить в себе прошлое и будущее.
Согласно этому проекту, будет сохранена подлинность здания. Архитекторы также предложили законсервировать и интегрировать в пространство нового здания не слишком поврежденные аутентичные элементы - кирпич из Бучанского кирпичного завода "Победа".
Также авторы проекта эффективно распланировали внутреннюю площадь с учетом современных требований организации зрительного зала. Возле постройки запланирован паркинг и внешнее благоустройство.
Проект был создан под руководством Павла Кормильцева. Планируется восстановление поля, трибун и подтрибунных помещений. Восстановление финансирует платформа UNITED 24.
Также будет привлечено дополнительное финансирование. О сборе средств на это объявил футболист Андрей Шевченко.
Визуализация обновленного стадиона (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Авторы проекта предлагают утеплить постройки, заменить оконные и дверные стеклопакеты. Также предполагается возможность установки солнечной электростанции на крыше.
Так может выглядеть восстановленный лицей (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Архитекторы предлагают обустроить площадь Свободы на территории сгоревшего во время российского вторжения рынка. Проект представила Марина Данильцева. Согласно ему, площадь гармонично объединит зеленые зоны и общественное пространство.
Проект предусматривает паркинг и перголы - арка с вьющимися растениями. Жюри также отметило реалистичную стоимость воплощения замысла и соответствие современным дизайнам и трендам.
Основной корпус школы был поврежден и его уже восстановили. А вот столовую разрушили до основания. Архитекторы предлагают отстроить сооружение с надстройкой двух дополнительных этажей для нужд школы.
Также в проекте предусмотрено бомбоубежище площадью 215 кв.
Архитекторы создали концепт, где основу составляет стеклянная коробка, открытая, прозрачная и наполненная светом.
Клуб "Романовка" хотят превратить в архитектурно-современный Центр культуры и досуга. Авторы проекта предлагают отделить здание от дороги и создать внутреннее пространство с детской площадкой в скандинавском стиле. А рядом обустроить мемориал и пешеходно-парковую зону.
На первом этаже будет библиотека и конференц-зал. Также здесь обустроят лекторий, зрительный зал со сценой, танцевальный зал, кафе, административные помещения.
На втором этаже разместят театральный и вокальный залы, библиотеку с читальным залом, класс изобразительного искусства, кафе, административные и технические помещения.
Это заведение настолько пострадало во время оккупации россиянами, что здание не подлежит восстановлению. Старую постройку демонтируют, а на ее месте построят новый детский сад.
Вот так будет выглядеть новый детский сад (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Новый проект будет вмещать 140 детей, старый садик мог принять только 80 малышей. В подвале разместят бомбоубежище.
Архитектура здания будет представлена в современных формах и с использованием контрастных цветов.
Архитекторы планируют реконструировать старый корпус школы и увеличить ее помещение до 3-х этажей.
В корпусе разметят бомбоубежище, увеличат количество специализированных классов (лингвистических, компьютерных, художественных) и помещений внешкольного образования (клубные, кружковые, художественные мастерские).
Раньше мы делились фото восстановления школы, уничтоженной российской ракетой.
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