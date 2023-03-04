Смотрите, каким станет Ирпень после восстановления: 10 архитектурных проектов (фото)

Ирпенский историко-краеведческий музей

Этот музей получил повреждения во время военных действий и сейчас требует замены окон, реконструкции крыльца и кровли. Команда архитекторов во главе с Дзюблюк Зореславой предложила не только реставрировать здание, но и расширить помещение и переосмыслить концепцию деятельности музея.

Вот такой вид будет иметь обновлен музей (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Центральный дом культуры

Проект Центрального дома культуры разработала команда Руслана Савчука. Концепция - соединить в себе прошлое и будущее.

Согласно этому проекту, будет сохранена подлинность здания. Архитекторы также предложили законсервировать и интегрировать в пространство нового здания не слишком поврежденные аутентичные элементы - кирпич из Бучанского кирпичного завода "Победа".

Вот так будет выглядеть дом культуры в Ирпене (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Также авторы проекта эффективно распланировали внутреннюю площадь с учетом современных требований организации зрительного зала. Возле постройки запланирован паркинг и внешнее благоустройство.

Так может выглядеть здание культуры (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Центральный стадион "Чемпион"

Проект был создан под руководством Павла Кормильцева. Планируется восстановление поля, трибун и подтрибунных помещений. Восстановление финансирует платформа UNITED 24.

Также будет привлечено дополнительное финансирование. О сборе средств на это объявил футболист Андрей Шевченко.

Визуализация обновленного стадиона (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Лицей Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Авторы проекта предлагают утеплить постройки, заменить оконные и дверные стеклопакеты. Также предполагается возможность установки солнечной электростанции на крыше.

Так может выглядеть восстановленный лицей (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Площадь Свободы на месте старого рынка

Архитекторы предлагают обустроить площадь Свободы на территории сгоревшего во время российского вторжения рынка. Проект представила Марина Данильцева. Согласно ему, площадь гармонично объединит зеленые зоны и общественное пространство.

На месте старого рынка хотят обустроить площадь Свободы (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Проект предусматривает паркинг и перголы - арка с вьющимися растениями. Жюри также отметило реалистичную стоимость воплощения замысла и соответствие современным дизайнам и трендам.

Так может выглядеть новый парк (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Школа с углубленным экономико-правовым изучением №2

Основной корпус школы был поврежден и его уже восстановили. А вот столовую разрушили до основания. Архитекторы предлагают отстроить сооружение с надстройкой двух дополнительных этажей для нужд школы.

Также в проекте предусмотрено бомбоубежище площадью 215 кв.

Визуализация школы после восстановления (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Ирпенская городская библиотека им. М. Рыльского

Архитекторы создали концепт, где основу составляет стеклянная коробка, открытая, прозрачная и наполненная светом.

Проект реконструкции библиотеки (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Центр культуры и досуга "Дорога життя"

Клуб "Романовка" хотят превратить в архитектурно-современный Центр культуры и досуга. Авторы проекта предлагают отделить здание от дороги и создать внутреннее пространство с детской площадкой в скандинавском стиле. А рядом обустроить мемориал и пешеходно-парковую зону.

Так будет выглядеть центр культуры и досуга (фото: Irpin Reconstruction Summit)

На первом этаже будет библиотека и конференц-зал. Также здесь обустроят лекторий, зрительный зал со сценой, танцевальный зал, кафе, административные помещения.

На втором этаже разместят театральный и вокальный залы, библиотеку с читальным залом, класс изобразительного искусства, кафе, административные и технические помещения.

Визуализация нового культурного центра (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Детский сад №2 "Веснянка"

Это заведение настолько пострадало во время оккупации россиянами, что здание не подлежит восстановлению. Старую постройку демонтируют, а на ее месте построят новый детский сад.

Вот так будет выглядеть новый детский сад (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Новый проект будет вмещать 140 детей, старый садик мог принять только 80 малышей. В подвале разместят бомбоубежище.

Архитектура здания будет представлена в современных формах и с использованием контрастных цветов.

Новый сад будет вмещать почти вдвое больше детей (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Школа художественного профиля №1 имени А.С. Макаренко

Архитекторы планируют реконструировать старый корпус школы и увеличить ее помещение до 3-х этажей.

Так будет выглядеть школа после реконструкции (фото: Irpin Reconstruction Summit)

В корпусе разметят бомбоубежище, увеличат количество специализированных классов (лингвистических, компьютерных, художественных) и помещений внешкольного образования (клубные, кружковые, художественные мастерские).

Так будет смотреться обновленная школа (фото: Irpin Reconstruction Summit)