Школа будущего: показали проект восстановления заведения, которое уничтожили россияне

Архитекторы выбрали лучший проект для реконструкции школы в Черниговской области, которую уничтожила российская ракета в мае 2022 года. Новое сооружение будет соответствовать современным тенденциям в архитектуре образовательных учреждений.

Визуализацией восстановления школы поделились на странице общественного союза "Бизнес за партнерство" в Facebook .

Как будет выглядеть школа после восстановления

Во Всеукраинском закрытом архитектурном конкурсе "RESET 2022: Энергоэффективные, зеленые школы" победила команда специалистов из Киева. Школу I-III степеней на 250 учеников, что расположенную в г. Новгород-Северский, реконструируют по концепту студии BORODKIN architects.

"Жюри отметило высокий уровень проекта: авторы продемонстрировали качественное архитектурное решение как олицетворение новых современных тенденций в архитектуре образовательных учреждений и современное композиционно-планировочное решение с использованием свободных открытых пространств (атриумов), что будет побуждать учеников больше общаться и комфортно чувствовать себя в здании школы", - пишут организаторы конкурса.

Авторы учли энергоэффективные планировочные решения и изобрели новые подходы в проектировании учебного заведения с актуальностью на будущее.

Визуализация проекта-победителя (скриншот)

Также жюри конкурса отметило поощрительной премией авторский коллектив ООО "ГРАФИТ ПРО". Их проект имеет интересное решение внутреннего дворика как безопасного места для отдыха школьников. А еще в его плане есть мемориальная стена как место памяти и сад-оранжерея.

Еще одна поощрительная премия присуждена авторскому коллективу организации "Проспект-Проект". Их проект предусматривает компактное здание школы с прагматическим планированием, которое должно дать дополнительный эффект энергоэффективности и экономичности.

Визуализация проекта, получившего поощрительную премию (скриншот)

Как россияне разрушили школу

В ночь на 12 мая 2022 года российские войска нанесли ракетный удар с самолета, вероятно, Су-30СМ, по Новгород-Северскому. От удара пострадали местная школа и интернат.

Также значительные разрушения получили Новгород-Северская госадминистрация, общежитие медицинского колледжа, магазин и частные дома, находившиеся неподалеку от эпицентра взрывов.

В результате ракетного удара погибли 3 человека и еще 12 были травмированы. Оккупанты заявили тогда, что их целью были склады боеприпасов, а не школа.

Школа после ракетного удара россиян (скриншот)