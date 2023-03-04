Дивіться, яким стане Ірпінь після відбудови: 10 архітектурних проєктів (фото)

Архітектори представили проєкти відбудови та реконструкції 10 об'єктів в Ірпені, які зруйнували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Ці проєкти вибрало конкурсне журі в рамках ініціативи Irpin Reconstruction Summit.
Про це повідомляє Pragmatika.media.
Цей музей зазнав пошкоджень під час військових дій і зараз потребує заміни вікон, реконструкції ґанку та покрівлі. Команда архітекторів на чолі з Дзюблюк Зореславою запропонувала не лише реставрувати споруду, а й розширити приміщення і переосмислити концепцію діяльності музею.
Ось такий вигляд матиме оновлений музей (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Проєкт Центрального будинку культури розробила команда Руслана Савчука. Концепція - поєднати у собі минуле та майбутнє.
Згідно з цим проєктом, буде збережено автентичність будівлі. Архітектори також запропонували законсервувати та інтегрувати в простір нової будівлі не дуже пошкоджені автентичні елементи - цеглу із Бучанського цегельного заводу "Перемога".
Також автори проєкту ефективно розпланували внутрішню площу з урахуванням сучасних вимог організації глядацького залу. Біля споруди запланований паркінг та зовнішній благоустрій.
Проєкт створили під керівництвом Павла Кормільцева. Планується відновлення поля, трибун та підтрибунних приміщень. Відбудову фінансує платформа UNITED 24.
Також залучатиметься додаткове фінансування. Про збір коштів на це оголосив футболіст Андрій Шевченко.
Візуалізація відновленого стадіону (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Автори проєкту пропонують утеплити будівлі, замінити віконні та дверні склопакети. Також передбачається можливість встановлення сонячної електростанції на даху.
Так може виглядати відновлений ліцей (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Архітектори пропонують облаштувати площу Свободи на території ринку, що згоріла під час російського вторгнення. Проєкт представила Марина Данильцева. Згідно із ним, площа гармонійно поєднає зелені зони і громадський простір.
Проєкт передбачає паркінг та перголи - арка із в'юнкими рослинами. Журі також відзначили реалістичну вартість втілення задуму та відповідність сучасним дизайну і трендам.
Основний корпус школи був пошкоджений і його вже відновили. А от їдальню зруйнували вщент. Архітектори пропонують відбудувати споруду із надбудовою двох додаткових поверхів для потреб школи.
Також у проєкті передбачене бомбосховище площею 215 кв.м.
Архітектори створили концепт, де основу складає скляна коробка, що відкрита, прозора та наповнена світлом.
Клуб "Романівка" хочуть перетворити на архітектурно-сучасний Центр культури та дозвілля. Автори проєкту пропонують відділити будівлю від дороги та створити внутрішній простір з дитячим майданчиком в скандинавському стилі. А поруч облаштувати меморіал і пішохідно-паркову зону.
На першому поверсі буде бібліотека та конференц-зал. Також тут облаштують лекторій, глядацьку залу зі сценою, танцювальну залу, кафе, адміністративні приміщення.
На другому поверсі розташують театральну та вокальну зали, бібліотеку з читальною залою, клас образотворчого мистецтва, кафе, адміністративні та технічні приміщення.
Цей заклад настільки постраждав під час окупації росіянами, що будівля не підлягає відновленню. Стару споруду демонтують, а на її місці зведуть новий дитячий садок.
Ось так виглядатиме новий дитячий садок (фото: Irpin Reconstruction Summit)
Новий проєкт вміщатиме 140 дітей, старий садок міг прийняти лише 80 малюків. У підвалі розташують бомбосховище.
Архітектура будівлі буде у сучасних формах та з використанням контрастних кольорів.
Архітектори планують реконструювати старий корпус школи і збільшити її приміщення до 3-х поверхів.
У корпусі розмітять бомбосховище, збільшать кількість спеціалізованих класів (лінгвістичних, комп'ютерних, художніх) та приміщень позашкільної освіти (клубні, гурткові, художні майстерні).
Раніше ми ділились фото відбудови школи, яку знищила російська ракета.
Переглядайте також фото проєкту нової центральної площі в Одесі.