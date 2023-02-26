Что будет вместо памятника Екатерине ІІ? Вот каким может стать центр Одессы (фото)

В Одессе объявили архитектурный конкурс на лучший проект по реконструкции площади, где раньше стоял памятник Екатерине II. Решение было принято на заседании Одесского исполкома 23 февраля.

Что известно о конкурсе

Конкурс начнется 31 марта и продлится до 1 августа. Из городского бюджета планируется выделить 350 тысяч гривен для поощрения участников.

Поскольку эта площадь находится в исторической части города, которая включена в список ЮНЕСКО, проект нужно будет согласовывать с представителями организации и Минкультом.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что конкурс сначала хотели сделать международным, однако это слишком усложняло организацию процесса и могло затянуть его.

Известно также, что международный конкурс обошелся бы городскому бюджету от 8 до 10 млн грн. Вместе с тем, подать заявку на участие может любой, в том числе иностранцы.

Каким может стать центр Одессы

Ранее архитекторы Кирилл Вербич и Дмитрий Сивак создали проект реконструкции Екатериновской площади.

Согласно их проекту, вместо памятника Екатерине ІІ предлагают установить большой фонтан, а рядом обустроить общественное пространство и озеленить его.

"Так может быть, если сделать площадь и улицу для людей, а не машин. Сделать столь важное для города пространство пешеходным, с фонтанами, с деревьями, местами отдыха от летней жары. Местом, где могут проходить концерты и ярмарки. Местом, где будут зарождаться новые эмоции и воспоминания", - заявил Дмитрий Сивак у Facebook.

Вот так может выглядеть центр Одессы (фото: Facebook/Dmitriy Sivak)

Следует отметить, что одесситы одобрительно отреагировали на этот проект. В комментариях к посту они отметили, что в Одессе действительно не хватает зеленых зон. Ведь в городе летом жарко, а деревья давали бы немного тени и прохлады.

Вот так может выглядеть центр Одессы (фото: Facebook/Dmitriy Sivak)