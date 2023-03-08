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Розы по цене квартиры. В Киеве продают самый дорогой букет цветов на 8 марта (фото)

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Киев, Среда 08 марта 2023 12:27
Розы по цене квартиры. В Киеве продают самый дорогой букет цветов на 8 марта (фото) В Киеве флористы продают букет по цене квартиры (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве продают букет, который стоит как квартира в Борисполе! Композиция состоит из белых роз ценой 400 тысяч гривен.

Объявление о продаже такого букета появилось на сайте доставки цветов Lepestki.

Как выглядит букет по цене квартиры

На сайте флористического магазина в Киеве появилось объявление о необычном букете. Он состоит из 3 500 роз, размером 60, 70 и 80 сантиметров.

Стоит такой букетик 430 тысяч гривен.

Розы по цене квартиры. В Киеве продают самый дорогой букет цветов на 8 марта (фото)

Букет размером ХХL из более 3000 роз (фото: lepestki.ua)

Для сравнения: в центре города Борисполя можно приобрести смартквартиру с балконом за 406 тысяч гривен, то есть почти на 20 тысяч дешевле цветов.

Розы по цене квартиры. В Киеве продают самый дорогой букет цветов на 8 марта (фото)

Скриншот

В объявлении не указано, в каком виде подарок будет доставлен заказчику. Однако можно предположить, что это будет множество отдельных букетов по 100, 250 и 500 штук роз в каждом, как пишут на сайте.

Кстати, название этого букета достаточно ироничное - "Удиви любимую".

Очевидно, что ваша возлюбленная будет удивлена не только габаритами сюрприза, но и суммой в чеке.

Раньше мы рассказывали, как нужно выбирать букет на 8 марта девушке или жене.

Читайте также, что цветы означают в букетах для девушек и женщин.

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Киев подарунки 8 марта