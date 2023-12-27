Смотрите, как выглядел зимний Киев на открытках 100-летней давности (фото)

Зимние панорамы Киева были очень популярным изображением на открытках 100 лет назад. Сейчас эти почтовые атрибуты позволяют оценить, как изменилась наша столица за последнее столетие.

Во время подготовки публикации использовали материалы: "Спрага: в Києві цікаво"/Facebook, Gazeta.ua и "Київ від минулого до майбутнього".

О том, каким был зимний Киев на открытках начала ХХ века, показывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядел Киев на открытках столетия назад

В конце XIX и начале XX столетия в Киеве начали активно продавать сувенирные листовки. Спрос на них постоянно рос. Открытки с видами нашей столицы отправляли друзьям и родным в разные города и даже за границу.

В то время открытки считались ценным сувениром, поэтому их нередко покупали на память, посещая Киев. Чаще всего на листовках изображали культовые места столицы - Крещатик, главные соборы и церкви, площади и панорамы Днепра.

С 1895 по 1918 год издали около 5 тыс. сюжетов по киевским мотивам, это без учета копий и смонтированных фрагментов. Часто встречаются смонтированные и дорисованные виды. Например, на фотографии какой-то улицы дорисовывался трамвай, или убирались пешеходы. А на снимок Днепра добавляли яхты или пароходы.

Таким был зимний Киев на открытках 100 лет назад (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

В то время почти 100 издательств печатали открытки с видами Киева. Плодотворнее всего работал киевский фотограф Дмитрий Тимофеевич Марков. Он издал также много открыток под названием "Типы и виды Украины". Его ателье в последние годы находилось на Крещатике, 41.

Также большие серии открыток издали киевские издатели А. Рихтер, К. Дитрих, Ч. Ящевский, С. Климович, Гудшон и Губчевский, Ф. Чернух. А еще издательство "Хромосвіт" и "Розсвіт", хромолитография Киево-Печерской лавры и другие.

Сейчас такие открытки очень ценятся у коллекционеров. Они интересны также и тем, что можно увидеть, как динамично менялся город и каким он стал за 100 лет.

Таким был зимний Киев на открытках 100 лет назад (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")