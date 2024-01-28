Смотрите, как выглядели львовяне в начале ХХ века: редкие ретрофото

Львовяне в начале ХХ века ничем не уступали ведущим модникам европейских городов. Наряду с мировыми трендами местные мастера создавали и собственные стили, в частности, популяризировали наряды с этноэлементами.

При подготовке материала использовали: публикацию Forgotten Galicia в Facebook, "Твоє місто" и "Фотографії старого Львова".

О том, как выглядели львовяне на ХХ веке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядели львовяне 100 лет назад

В первой декаде XX века во львовской моде был популярен S-образный силуэт женского костюма конца XIX века. Популярны были блузки с напуском спереди, тонкой талией, расширенной книзу юбкой и корсет. Это все делало женский силуэт изящным.

Модницы часто добавляли к образу разнообразные боа из меха, тюля, кружева, страусовых перьев. В мужском гардеробе были модными классические костюмы, головные уборы, галстуки. Детская мода фактически дублировала стили мужской или женской одежды.

Начало ХХ века (фото: Facebook/Igor Plotko)

Львовская пара 1900-1920 годов (фото photo-lviv.in.ua)

В начале XX века во Львове было очень много мастериц по пошиву одежды. Общество портных считалось одним из крупнейших в городе и насчитывало более 500 членов. Практически на каждой улице была швейная мастерская.

Львовская мода в те времена вместе с европейскими течениями создавала и свои стили. Мастерицы начали шить одежду с элементами народного строя, декорированного вышивкой.

Украинская вышивка в этот период получила мировое признание. Она имела успехи на выставках в Лондоне, Берлине и завоевала большую золотую медаль на выставке в Турине.

Львовяне в начале ХХ века (фото: Facebook/Forgotten Galicia)