Смотрите, как выглядел Андреевский спуск 150 лет назад: редкие фото

Андреевский спуск является важной исторической частью Киева и одной из визитных карточек нашей столицы. За последние полтора века этот район претерпел кардинальные изменения и почти вся застройка с тех пор не дожила до наших дней.

Как выглядел спуск 150 лет назад, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага": в Києві цікаво" в Facebook .

Каким был Андреевский спуск 150 лет назад

Андреевский спуск активно начали застраивать в 1861-1862 годах - раньше здесь была лишь знаменитая церковь, возведенная по проекту Растрелли. Уже в конце XIX века здесь возникают усадьбы, где первый этаж и фундамент, как правило, были из кирпича, а второй - деревянный и позже обмазан глиной.

"В 1880-х годах - когда активно застраивалась средняя часть спуска, владельцы просто захватывали участки, а затем городская управа заставляла их оплатить землю", - говорится в сообщении.

На горе Уздихальница в начале ХХ века построили доходный дом, который сейчас известен как замок Ричарда. В тот же период решили поменять форму куполов Андреевской церкви. Но поскольку новые купола выглядели очень убого, после долгих споров вернули старые.

Так выглядел Андреевский спуск 150 лет назад (фото: facebook.com/spraga.info)

Значительную часть старых домов на спуске снесли во время реконструкции 1981-1982 годов.

Для строительства Театра на Подоле 20 лет назад снесли усадьбу №20 1880 года сооружения. А на месте фабрики "Юность" была промышленная зона "Черная грязь". Здесь был завод минеральных вод, затем квасоварня.

"Из действительно старинных домов уцелел только №10-а - типичный киевский пятиоконный дом", - говорится в сообщении.

Так выглядел Андреевский спуск 150 лет назад (фото: facebook.com/spraga.info)

Значительные изменения Андреевский спуск претерпел и в 1900-1915 гг., когда началось строительство крупных доходных домов. На месте дома №2-б, где находится часть Музея одной улицы, был дом с рестораном. Его разобрали, а на этом месте построили доходный дом Фролова, который сохранился до сих пор.

Но самый красивый доходный дом - Андрея Слинько (№34) - был построен в начале 1900-х. Его украшали два огромных купола. В послевоенные годы купола снесли. Правда, недавно были дискуссии среди архитекторов о возможности их восстановить.

Вот так выглядел доходный дом Андрея Слинько (фото: facebook.com/spraga.info)