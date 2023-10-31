Кино по-киевски. Как в столице появились первые кинотеатры и какими они были: ретрофото

В XX веке в Киеве появились первые кинотеатры. Они однозначно отличались от современных, но тем не менее стали отличным центром для культурного досуга жителей и гостей столицы.

Какими были первые кинотеатры в Киеве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост сообщества "Спрага".

Первые кинотеатры в Киеве: как это было

Самым крупным и одним из первых в городе был кинотеатр "Экспресс". Его открыли в 1912 году по улице Крещатик, 38. Это сделал австрийский предприниматель и миллионер Антон Шанцер.

Для первого кинотеатра городская дума выделила участок в аренду на 11 лет, а само строительство стоило 300 000 рублей. Экспресс был рассчитан на 1 100 мест.

Кинотеатр Шанцера "Экспресс" внутри (фото: facebook.com/spraga.info)

Для тех времен помещение было роскошным: просторное фойе, большая светлая люстра, зрительный буфет, скульптуры нимф. Рядом с кинозалом играл оркестр для посетителей, ожидавших киносеанса.

Билеты в "Экспресс" были недешевыми - 1-2 рубля за премьеры, и 20-50 копеек за обычные сеансы. Для сравнения в те времена один килограмм муки стоил пять копеек, один килограмм картофеля - две копейки.

Несмотря на высокую стоимость в "Экспрессе", всегда было людно (фото: facebook.com/spraga.info)

Шанцеру принадлежала целая сеть театров-кинематографов. Его знал весь Киев и даже дальше, но он не получил признания в высших кругах.

Владелец кинотеатров подал прошение о поднесении великому князю Андрею Владимировичу кинематографической ленты, отразившей его пребывание в Киеве 25 мая 1912 года и празднование 100-летнего юбилея 130 пехотного Херсонского полка.

Однако именно из-за его большого состояния ему отказали.

"Имущество оценивается в 1 000 000 рублей. В 1910 году Шанцер близко сошелся с богатой помещицей Юго-Западного края честной, затем почетной гражданкой Надеждой Вильмер, находящейся в разводе с мужем. У Шанцера есть доверенность на ее многомиллионное имение и, он злоупотреблял, нажив капитал до 300 000 рублей", - говорится в письме.

К тому же в 1912 году в кинотеатрах Шанцера показали ленту-хронику по похоронам композитора Николая Лысенко. Поклонники украинского освободительного движения хлынули смотреть фильм, но тогдашние власти закрыли два кинотеатра после конфискации фильма.

Советские власти закрыли кинотеатры и переименовали их в свой манер (фото: facebook.com/spraga.info)

После революции Шанцер эмигрировал. Его кинотеатр продолжал работать во благо большевиков. "Экспресс" стал называться "Кино-театр", а в 1920-30-е годы - "1-е Госкино" и "Комсомолец Украины". Но киевляне все равно называли его "кинотеатром Шанцера".