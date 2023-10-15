Смотрите, как выглядели первые киевские трамваи более 100 лет назад: раритетные фото

История киевского трамвая начинается с конца XIX века. В то время это был новейший транспорт, который очень полюбили киевляне и часто им пользовались, чтобы просто покататься по городу.

Об истории первых киевских трамваев пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Киеве цікаво" в Facebook .

История киевского трамвая

В Киеве первый трамвайный путь обустроили еще в 1892 году. Он стал первой по всей Российской империи.

"Предшественником киевского трамвая была конка - популярный вид общественного транспорта вплоть до начала XX в., состоявший из кареты, в которой мог уместиться не один десяток пассажиров, и конского состава, тянувшего карету по проложенным рельсам. Но конка и Киев были вещами, которым не суждено было быть вместе - слишком уж сложным был киевский рельеф", - объясняют эксперты.

Первый киевский электрический трамвай, равно как и конка, обязаны своим происхождением инженеру и предпринимателю Аманде Струве. Именно благодаря этому человеку в 1891 г. была запущена первая линия конки в Киеве, которая пролегала от Демеевки до Крещатика.

Первый трамвайный путь в Киеве появился в конце XIX века (фото: facebook.com/spraga.info)

Так выглядела киевская конка (фото: facebook.com/spraga.info)

"Через год была запущена электрическая линия из Царской Площади, это современная Европейская площадь, к Контрактовой. Она соединила Подол и Крещатик через Александровский, сегодня Владимирский, спуск", - пишут специалисты.

Сеть трамваев развивалась довольно быстро, на них можно было добраться даже до Броваров. В 1930-х гг. появились троллейбусы и автобусы, но трамваи не уступали им в популярности среди граждан.

"Трамвай со своим появлением просто заполонил весь город. От сильного интереса многие горожане просто катались на нем по несколько раз в день, как на карусели, изучив уже маршрут от и до. Через 20 лет после появления, а именно в 1912 г., его линии протянулись на 172 километра. В начале ХХ века было сложно назвать улицу, по которой бы не ходил трамвай", - пишут эксперты.

Трамваи были очень популярны среди киевлян (фото: facebook.com/spraga.info)

Упадок трамвайной сети

Киев во время Второй мировой войны с 19 сентября 1941 г. и вплоть до 6 ноября 1943 г. находился под немецкой оккупацией. Отступая, советские войска покинули город без электричества, после чего трамваи замерли. Движение было восстановлено только 18 октября 1942 г., и действовало оно только до 21 января в связи с нехваткой электричества.

"Во время войны трамвайная сеть была практически уничтожена, и после победы не полностью восстановлена. Из-за развития троллейбусной сети и запуска метро, популярность трамвая постепенно уменьшалась", - пишут эксперты.

В 1960 г. была ликвидирована линия, которая шла вверх от Царской площади по верхней части Александровской.

Отметим, что сейчас в Киеве 18 трамвайных линий, а исторически существовало до 35. Древняя нумерация сохраняется до сих пор, в результате чего образуются большие пробелы в ней.

После Второй мировой войны значительную часть трамвайных путей не восстановили (фото: facebook.com/spraga.info)