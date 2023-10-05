Смотрите, как раньше выглядел исторический центр Харькова. Уникальные ретро-фото

В сети показали ретро-фото одного из исторических районов Харькова - его центра. На кадрах можно увидеть, как ранее выглядели Дом Проектов, Зоологический мостик, Дом "Красный печатник" и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Юрия Путника в группе TIME PEOPLE/ЧАС i ЛЮДИ.

Как выглядел когда-то Харьков

Харьков - это легендарный город с уникальной историей. До 1937 года он был столицей советской Украины, а в наше время считается "студенческой" столицей.

К сожалению, с началом полномасштабного вторжения россиян в Украину, исторический центр города армия РФ обстреливала нещадно.

Так, зимой 2022 года одна из ракет россиян значительно разрушила корпус Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова.

Мы предлагаем вам посмотреть, как выглядел Харьков в начале столетия.