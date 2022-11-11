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Люди скандируют ВСУ и обнимают воинов: эмоциональные видео из освобожденного Херсона

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Херсон, Пятница 11 ноября 2022 16:06
Люди скандируют ВСУ и обнимают воинов: эмоциональные видео из освобожденного Херсона Херсон – это Украина!
Автор: Светлана Мащенко

Херсон официально вернулся под контроль Украины, а Вооруженные силы уже зашли в центр города. 11 ноября наш областной центр, а вместе с ним вся страна, не сдерживают эмоций.

Смотрите яркие и щемящие видео прямо с места событий в материале Styler ниже.

В центр Херсона вышли многие местные жители, возле Херсонской ОГА они скандируют "ВСУ!" и обнимают героев.

Люди скандируют ВСУ и обнимают воинов: эмоциональные видео из освобожденного Херсона

Военные идут по улицам, а люди встречают настоящих освободителей флагами, песнями, слезами и безудержными эмоциями.

А вот как громко о себе заявляют первые автомобили с украинскими флагами.

Теперь новая карта боевых действий от Deep State выглядит так:

Люди скандируют ВСУ и обнимают воинов: эмоциональные видео из освобожденного Херсона

Скриншот: deepstatemap.live

Напомним, что 11 ноября 2022 года ВСУ зашли в Херсон и Берислав.

Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что Херсон возвращается под контроль Украины

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Херсон