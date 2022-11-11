Люди скандируют ВСУ и обнимают воинов: эмоциональные видео из освобожденного Херсона
Херсон официально вернулся под контроль Украины, а Вооруженные силы уже зашли в центр города. 11 ноября наш областной центр, а вместе с ним вся страна, не сдерживают эмоций.
Смотрите яркие и щемящие видео прямо с места событий в материале Styler ниже.
В центр Херсона вышли многие местные жители, возле Херсонской ОГА они скандируют "ВСУ!" и обнимают героев.
Военные идут по улицам, а люди встречают настоящих освободителей флагами, песнями, слезами и безудержными эмоциями.
А вот как громко о себе заявляют первые автомобили с украинскими флагами.
Теперь новая карта боевых действий от Deep State выглядит так:
Скриншот: deepstatemap.live
Напомним, что 11 ноября 2022 года ВСУ зашли в Херсон и Берислав.
Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что Херсон возвращается под контроль Украины