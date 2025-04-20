От журналиста до чемпиона мира: топ неожиданных звезд в футбольных клубах Украины

В современном украинском спорте появляется интересная тенденция: известные личности из разных сфер примеряют футбольную форму и выходят на поле в составе профессиональных клубов. В частности, недавно призер Олимпийских игр Дарья Билодид присоединились к ФК "Металлист 1925" .

Дмитрий Поворознюк: журналист в роли футболиста

Дмитрий Поворознюк, известный спортивный журналист и автор YouTube-проекта "Трендець", в октябре 2020 года подписал контракт с ровенским "Вересом". Его соглашение было символическим: зарплата составляла 5000 гривен в месяц, которые он передавал на благотворительность.

Его дебют состоялся в ноябре 2020 года в матче против "Горняк-Спорт", где он вышел на замену на 80-й минуте. В сезоне 2020/2021 Поворознюк сыграл в пяти матчах Первой лиги и помог команде получить путевку в УПЛ.

Сейчас Дмитрий продолжает заниматься блогерской деятельностью и участвует в различных проектах.

Фото: Дмитрий Поворознюк (nkveres.com)

Александр Усик: абсолютный чемпион на поле

Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, в июле 2023 года подписал однолетний контракт с житомирским "Полесьем". Он получил 17-й номер и стал официальным игроком клуба.

Усик неоднократно поддерживал "Полесье" и даже участвовал в товарищеских матчах на добровольных началах.

Интересно, что чемпион нередко носит одежду с символикой житомирского клуба. В частности, это можно было заметить во время выхода украинца на поединок против Тайсона Фьюри в Эр-Рияде.

Фото: Александр Усик и Геннадий Буткевич (polissyafc.com)

Дарья Билодид: дзюдоистка в футболе

Олимпийская призерка по дзюдо Дарья Билодид в марте 2025 года подписала контракт с харьковским "Металлистом 1925". Она будет играть под 77-м номером и планирует совмещать занятия дзюдо с футболом.

Дзюдоистка дебютировала в чемпионате Украины в матче против "Ладомира", выйдя на замену в концовке игры.

"Я очень ждала этого дебюта. Конечно, хотелось немного больше поиграть. Думаю, играла где-то минуты три. Был шанс забить гол, но, к сожалению, у меня не получилось. Я очень расстроилась, потому что мой спортивный чемпионский характер не дает мне покоя, когда у меня не получается то, что хочу. Но, думаю, это классный старт", - прокомментировала свой футбольный дебют Билодид в комментарии АСЖУ.