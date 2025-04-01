Педриньо следующий? Топ-5 натурализованных футболистов сборной Украины

УАФ рассматривает возможность натурализации бразильского вингера "Шахтера" Педриньо (Педро Витор Делмино да Силва). Если это произойдет, то 26-летний футболист имеет все шансы стать шестым натурализованным игроком, которые наденут футболку сборной Украины.

Больше о потенциальной натурализации бразильца, а также о тех футболистах, которые получили украинское гражданство раньше, - читайте в материале РБК-Украина.

Что известно о потенциальной натурализации Педриньо

Как отметил агент футболиста Уилл Дантас в интервью бразильскому изданию No Ataque, Украинская ассоциация футбола уже контактирует с игроком по поводу возможной натурализации.

В нем якобы видят хорошее усиление атаки для "сине-желтых". Однако, пока что футболист колеблется по поводу возможного получения украинского паспорта.

Его агент отмечает, что Педриньо является молодым футболистом, поэтому ему не стоит спешить с такими решениями, поскольку в случае натурализации он не сможет сыграть за другую сборную, очевидно, имея в виду Бразилию.

Фото: Педриньо (shakhtar.com)

Кого ранее натурализовали в Украине

Ранее в Украине уже было немало натурализованных футболистов. Первым среди них стал белорус Артем Милевский. Он получил украинский паспорт в 2006 году и провел 50 поединков в сине-желтой футболке, в которых забил 8 голов.

Особенно "Миля" запомнился украинским болельщикам в 2006 году, когда забил пенальти в ворота сборной Швейцарии ударом паненка.

Фото: Артем Милевский (instagram.com/timi1010)

В 2008 году Украина получила еще одного натурализованного нападающего. Им стал серб Марко Девич, который на то время выступал в составе "Металлиста". В период с 2008 по 2014 год Девич сыграл за сборную Украины 35 матчей, в которых забил 7 голов.

Однако самым запоминающимся моментом можно назвать матч Евро-2012 между Украиной и Англией. Тогда Марко ударил по воротам, после чего мяч пересек линию, но защитник англичан Джон Терри вынес его из ворот. Гол не был засчитан.

Фото: Марко Девич (fc-metalist.com)

Бразильский футболист Эдмар присоединился к сборной Украины в 2012 и до 2014 года он успел сыграть 15 матчей в составе "сине-желтых" и забить один гол.

Сейчас Эдмар развивается как тренер и возглавляет казахстанский футбольный клуб "Тобол".

Фото: Эдмар (metalist1925.com)

В 2017 году сборная Украины получила еще одно бразильское усиление. Им стал Марлос, который на то время был одним из лидеров донецкого "Шахтера".

За 4 года он сыграл 27 поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом, что не очень хорошо, как для атакующего футболиста.

Фото: Марлос (uaf.com)

Последним по состоянию на сегодня к сборной Украины присоединился хорошо известный Жуниор Мораес. Он успел поиграть в составе донецких "Металлурга" и "Шахтера", а также киевского "Динамо". В 2019 году получил украинское гражданство.

За время своего пребывания в сборной Мораес забил лишь 1 гол в 11 матчах. Это произошло в домашнем матче "сине-желтых" во втором туре отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (1:1).

Фото: Жуниор Мораес (uaf.com)