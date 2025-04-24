Итальянский гранд официально обратился к "Шахтеру" по поводу трансфера Судакова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера Бена Джейкобса .

Туринский "Ювентус" сделал официальное предложение и уже ведет прямые переговоры с "Шахтером" по трансферу Судакова. Процесс возглавляет спортивный директор клуба Криштиану Джунтоли, который убежден, что стиль игры полузащитника "горняков" идеально впишется в систему "бьянконери".

Это уже третий подтвержденный случай, когда донецкий клуб торгует своего лидера в один из клубов Серии А. Год назад шли активные переговоры с "Наполи". Но стороны не сошлись в цене: неаполитанцы готовы были заплатить 40 миллионов евро, а "Шахтер" хотел 50 плюс бонусы.

А прошлой зимой с конкретным предложением по трансферу на "горняков" выходила флорентийская "Фиорентина". "Шахтер" не отказывался отпускать Судакова, но выставил непомерный для итальянцев ценник - 30 миллионов евро. Те в свою очередь готовы были заплатить не более 20-ти.

Судаков является одним из самых желанных футболистов УПЛ для клубов из европейских топ-лиг. За последнее время неоднократно появлялась информация об интересе к нему со стороны английских "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси", немецкой "Баварии", испанской "Барселоны".

Летом прошлого года полузащитник выложил в соцсети Instagram рейтинг наиболее перспективных футболистов мира для адаптации в топ-лигах (Судаков находился в нем на 9-м месте). Свое сообщение он сопроводил песней "Отпусти" группы "Океан Эльзы". Но и этот прозрачный намек не вызвал реакции со стороны руководства "Шахтера".

Футболист продолжает играть в УПЛ. А его контракт с "горняками" действителен до 31 декабря 2028 года.

Кто такой Георгий Судаков

22-летний уроженец Брянки Луганской области. В детских соревнованиях играл за "Сокол" из родного города, харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", в академию которого он перешел в 2017 году.

На взрослом уровне дебютировал 21 октября 2020 года сразу в Лиге чемпионов в матче с мадридским "Реалом". Тогда ряд игроков "Шахтера" выбыли из-за COVID-19 и их заменили в заявке молодыми футболистами. 18-летний дебютант вышел на поле на 86-й минуте вместо бразильца Дентиньо.

Дебют в чемпионате Украины состоялся 24 октября 2020 года в матче против полтавской "Ворсклы". А первый гол Судаков забил уже 30 октября в домашнем матче против "Мариуполя".

Всего за "Шахтер" полузащитник провел 136 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 24 результативные передачи. Дважды становился чемпионом Украины и один раз победил в Кубке.

Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. В составе национальной команды провел 28 поединков, забил 3 гола. На Евро-2024 участвовал во всех трех матчах "сине-желтых" на групповом этапе.