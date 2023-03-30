Запрет на вылов. Что изменится для рыбаков с 1 апреля

Государственное агентство рыбного хозяйства ввело запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины. Табу для рібаков будет действовать с й апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Нерест - это очень важный период для водных жителей. Это время размножения рыбы. Каждый год с целью создания благоприятных условий для этого в Украине устанавливают запрет на лов рыбы.

Когда и сколько будет действовать запрет на вылов

Запрет установлен для водохранилищ и озер с заливами, проливами, включая зону подтопления на период:

для любительской ловли – с 1 апреля по 9 июня (включительно);

для промысловой ловли - с 1 апреля по 16 июня (включительно).

Для рек и их корневых вод:

с 1 апреля по 20 мая (включительно).

Что запрещено делать с 1 апреля

С 1 апреля 2023 года нельзя использовать плавсредства (лодки) в определенных рыболовством, осуществлять подводную охоту, проводить соревнования по спортивному рыболовству, а также дноуглубительные, взрывные и другие работы, добывать строительные материалы в местах массового нереста водных биоресурсов.

Что разрешено делать в этот период и кому

Украинцам разрешается любительское рыболовство до 3 килограммов рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега водоема. Однако только в местах, определенных в специальном перечне и других водоемах в пределах населенных пунктов.

Отметим, что недавно за незаконный вылов рыбы В Украине возросли штрафы.