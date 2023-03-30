Запрет на вылов. Что изменится для рыбаков с 1 апреля
Государственное агентство рыбного хозяйства ввело запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины. Табу для рібаков будет действовать с й апреля.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Нерест - это очень важный период для водных жителей. Это время размножения рыбы. Каждый год с целью создания благоприятных условий для этого в Украине устанавливают запрет на лов рыбы.
Когда и сколько будет действовать запрет на вылов
Запрет установлен для водохранилищ и озер с заливами, проливами, включая зону подтопления на период:
- для любительской ловли – с 1 апреля по 9 июня (включительно);
- для промысловой ловли - с 1 апреля по 16 июня (включительно).
Для рек и их корневых вод:
- с 1 апреля по 20 мая (включительно).
Что запрещено делать с 1 апреля
С 1 апреля 2023 года нельзя использовать плавсредства (лодки) в определенных рыболовством, осуществлять подводную охоту, проводить соревнования по спортивному рыболовству, а также дноуглубительные, взрывные и другие работы, добывать строительные материалы в местах массового нереста водных биоресурсов.
Что разрешено делать в этот период и кому
Украинцам разрешается любительское рыболовство до 3 килограммов рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега водоема. Однако только в местах, определенных в специальном перечне и других водоемах в пределах населенных пунктов.
Отметим, что недавно за незаконный вылов рыбы В Украине возросли штрафы.
Как мы ранее писали, в какую погоду надо идти на рыбалку.