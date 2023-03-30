Аварий будет больше? Водителям разрешат "гонять" по Киеву с 1 апреля (список улиц)
В Киеве с 1 апреля по 1 ноября разрешат повышение скорости движения на некоторых улицах до 80 км/час. И хотя перечень улиц выбирали специальной комиссией, такое разрешение может повлечь определенную опасность.
Полный список улиц, где позволят повысить скорость движения, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Список улиц, где с 1 апреля разрешат скорость 80 км/ч
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).
Указывается, что перечень улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в Киеве, УК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения", КП "Киевпасстранс" и КП ШЭУ районов.
При обследовании были учтены качественные дорожные покрытия, отбойники, наземные и подземные пешеходные переходы, позволяющие передвигаться быстро и безопасно.
Почему это опасно
Однако такое решение КГГА не слишком одобрительно принимают киевляне. Они отмечают, что это спровоцирует создание аварий по улицам Киева.
"Разрешение повысить с 1 апреля максимальную скорость на отдельных участках города до 80 км/час означает только то, что реальное разрешение превышения скорости в городе составит 100 км/час. Ведь только в Украине, России и Беларуси до сих пор действует вредный допуск и закрытие глаз на превышение скорости на 20 км в час. В европейских городах штрафуют чуть ли не с первого километра превышения", - говорится на странице "Пассажиры Киева" в Facebook.
Также общественность обращает внимание, что за превышение скорости на 20 км/ч штраф можно получить только там, где установлены камеры. И такой штраф составляет всего 340 гривен. А если оплатить в первые 10 дней – есть скидка и штраф составляет 170 гривен (менее 5 евро).
"Именно такую цену составляет цена человеческой жизни в Украине. Больший штраф только при превышении скорости на 50 км/ч - то есть свыше 130 км/ч. Если на этих участках даже не будет случайных пешеходов, то в случае автомобильных ДТП количество сильно пострадавших или вообще жертв увеличится. Проспект Бандеры в этом плане показателен, ведь там как раз происходит много смертельных ДТП из-за высокой скорости", - сказано в сообщении.
Кроме того, эти улицы станут критически опасными для движения велосипедистов.
Кстати, раньше мы писали о том, могут ли оштрафовать украинцев за езду на зимней резине весной и летом.
А также мы рассказывали, что украинским водителям готовят новые правила, которые упростят жизнь.