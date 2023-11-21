RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина

Представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Иванна Пашкевич

Стало известно, под каким номером представительница Украины Анастасия Димид будет выступать на Детском Евровидении-2023. Порядок определяли методом случайного выбора, ему достался номер третий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал организаторов украинского нацотбора на песенный конкурс.

Порядок выступлений на Детском Евровидении

В конкурсе примут участие представители 16 стран.

Начнет концерт Испания, следующей будет Мальта, а последним на сцену выйдет участник Нидерландов.

Порядок выступлений на Детском Евровидении (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Главное о детском Евровидении-2023

Мероприятие прогремит 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.

В октябре состоялся финал Нацотбора, победительницей которого стала 9-летняя Анастасия Димид.

Девочка, которая родом из села Гошев, что в Ивано-Франковской области, представит нашу страну с песней "Квітка".

Представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Недавно стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года.

Также Alyona Alyona "всколыхнула" заявлением о песенном конкурсе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидениедіти