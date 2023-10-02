ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, кто будет представлять Украину на Детском Евровидении

Понедельник 02 октября 2023 16:31
UA EN RU
Стало известно, кто будет представлять Украину на Детском Евровидении Анастасия Димид будет представлять Украину на Детском Евровидении (фото: Общественное)
Автор: Василина Копытко

Победительницей Нацотбора на Детский песенный конкурс Евровидения 2023 стала Анастасия Димид с песней "Квітка". Она получила от жюри 4 балла, а от зрителей - 5.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Суспільного.

Как прошел нацотбор

Финал Нацотбора прошел 1 октября, его транслировали на канале "Суспільне Культура". Украинцы голосовали за участников в приложении "Дія" в два этапа в соответствии с практикой международного песенного конкурса: за два дня до финала Национального отбора и во время трансляции.

Также участников оценивало жюри, в состав которого вошли Игорь Кондратюк, Jerry Heil и alyona alyona.

Победителя определили по результатам онлайн-голосования телезрителей и оценке жюри. Анастасия Димид получила от жюри 4 балла, а от зрителей - 5.

Стало известно, кто будет представлять Украину на Детском ЕвровиденииСтало известно, кто будет представлять Украину на Детском ЕвровиденииАнастасия Димид будет представлять Украину на Детском Евровидении (фото: Общественное)

Участников конкурса во время прямых включений поддерживали друзья, родственники и болельщики из Николаева, Луцка, Одессы, Нововолынска, Запорожья и даже из Испании.

В финале также выступили DEMCHUK, alyona alyona, Jerry Heil и Злата Дзюнько - представительница Украины на Детском Евровидении-2022 в Ереване.

А Светлана Тарабарова исполнила песню "Повертайся живим" вместе с финалистами Нацотбора.

Напомним, что 21-й Детский песенный конкурс Евровидение пройдет 26 ноября в Ницце. В нем примут участие 16 стран. В прошлом году Украина заняла 9 место благодаря выступлению Златы Дзюнько с песней "Незламна".

Что известно о победительнице

9-летняя Анастасия Димид родом из села Гошев Ивано-Франковской области. Юная певица уже успела принять участие в нескольких конкурсах. Она стала полуфиналисткой в "Черноморских играх" этого года.

Также Анастасия выступала на концерте "Национальная легенда 2023", где спела вместе со Светланой Тарабаровой "Повертайся живим".

Девочка мечтает стать известной на весь мир певицей, стремится к самосовершенствованию и музыкальным экспериментам.

Стало известно, кто будет представлять Украину на Детском ЕвровиденииСтало известно, кто будет представлять Украину на Детском ЕвровиденииСтало известно, кто будет представлять Украину на Детском ЕвровиденииСтало известно, кто будет представлять Украину на Детском ЕвровиденииАнастасия Димид исполнила песню "Квітка" (фото: instagram.com/viktoriia.dymyd)

Ранее мы писали, кто попал в финал Нацотбора Детского Евровидения.

Читайте также о том, когда и в каком городе пройдет Евровидение 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Детское Евровидение