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Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина

Вторник 21 ноября 2023 11:30
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Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина Представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Иванна Пашкевич

Стало известно, под каким номером представительница Украины Анастасия Димид будет выступать на Детском Евровидении-2023. Порядок определяли методом случайного выбора, ему достался номер третий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал организаторов украинского нацотбора на песенный конкурс.

Порядок выступлений на Детском Евровидении

В конкурсе примут участие представители 16 стран.

Начнет концерт Испания, следующей будет Мальта, а последним на сцену выйдет участник Нидерландов.

Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина

Порядок выступлений на Детском Евровидении (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Главное о детском Евровидении-2023

Мероприятие прогремит 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.

В октябре состоялся финал Нацотбора, победительницей которого стала 9-летняя Анастасия Димид.

Девочка, которая родом из села Гошев, что в Ивано-Франковской области, представит нашу страну с песней "Квітка".

Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина

Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина

Представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Недавно стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года.

Также Alyona Alyona "всколыхнула" заявлением о песенном конкурсе.

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