Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина

Представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Стало известно, под каким номером представительница Украины Анастасия Димид будет выступать на Детском Евровидении-2023. Порядок определяли методом случайного выбора, ему достался номер третий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал организаторов украинского нацотбора на песенный конкурс.