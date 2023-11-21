Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером выступит Украина
Стало известно, под каким номером представительница Украины Анастасия Димид будет выступать на Детском Евровидении-2023. Порядок определяли методом случайного выбора, ему достался номер третий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал организаторов украинского нацотбора на песенный конкурс.
Порядок выступлений на Детском Евровидении
В конкурсе примут участие представители 16 стран.
Начнет концерт Испания, следующей будет Мальта, а последним на сцену выйдет участник Нидерландов.
Порядок выступлений на Детском Евровидении (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Главное о детском Евровидении-2023
Мероприятие прогремит 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.
В октябре состоялся финал Нацотбора, победительницей которого стала 9-летняя Анастасия Димид.
Девочка, которая родом из села Гошев, что в Ивано-Франковской области, представит нашу страну с песней "Квітка".
Представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)