Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Стало відомо, під яким номером представниця України Анастасія Димид виступатиме на Дитячому Євробаченні-2023. Порядок визначали методом випадкового вибору, їй дістався номер третій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал організаторів українського нацвідбору на пісенний конкурс.