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Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Вівторок 21 листопада 2023 11:30
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Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступить Україна Представниця України на Дитячому Євробаченні 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Іванна Пашкевич

Стало відомо, під яким номером представниця України Анастасія Димид виступатиме на Дитячому Євробаченні-2023. Порядок визначали методом випадкового вибору, їй дістався номер третій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал організаторів українського нацвідбору на пісенний конкурс.

Порядок виступів на Дитячому Євробаченні

У конкурсі візьмуть участь представники із 16 країн.

Розпочне концерт Іспанія, наступною буде Мальта, а останнім на сцену вийде учасник із Нідерландів.

Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Порядок виступів на Дитячому Євробаченні (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Головне про дитяче Євробачення-2023

Захід прогримить 26 листопада у Палаці Нікайя у Ніцці.

У жовтні відбувся фінал Нацвідбору, переможницею якого стала 9-річна Анастасія Димид.

Дівчинка, яка родом з села Гошів, що на Франківщині, представить нашу країну з піснею "Квітка".

Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Нещодавно стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024.

Також Alyona Alyona "сколихнула" заявою про пісенний конкурс.

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