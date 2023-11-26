Детское Евровидение 2023: где смотреть и как голосовать за Украину

26 ноября, в 17:00 состоится финал Детского Евровидения 2023 года. Украину представляет девятилетняя Анастасия Димид с песней "Квітка", которую для нее написала Светлана Тарабарова, музыкальный продюсер Национального отбора. Девочка выступит под номером три.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне .

Где смотреть

Суспільне мовлення будет транслировать финал конкурса на телеканале и сайте Суспільне Культура, Facebook-страницах Суспільного и Евровидения Украина, а также на сайте Детского Евровидения в Украине. Начало трансляции в 17:00.

Анастасия Димид в Ницце (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Событие будет комментировать Тимур Мирошниченко - неизменный ведущий и комментатор Евровидения в Украине.

Как проголосовать за Украину

Победителя Детского Евровидения 2023 определят путем сочетания зрительского голосования (50%) и жюри, представленного 16 странами-участниками (50%).

В отличие от "взрослого" конкурса, на Детском Евровидении допускается голосование за представителя своей страны.

Этот процесс будет проходить онлайн в два этапа. Независимо от вашего местоположения - будь то в Украине или за рубежом, в любой точке мира - вы можете проголосовать за представительницу Украины, Анастасию Димид, через сайт JESC.TV.

Голосование будет временно приостановлено перед началом шоу 26 ноября.

После выступлений всех 16 стран-участников голосование будет возобновлено примерно на 15 минут.

Согласно правилам конкурса, состав Национального жюри Украины включает в себя пять представителей.

Трех взрослых членов жюри в этом году отбирали в мобильном приложении Дія, тогда как двух представителей от детей выбирало Суспільне.

Кубок будущего победителя Детского Евровидения 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)

Состав Национального жюри будет объявлен в день финала Детского Евровидения в Ницце, 26 ноября.

К слову, в этом году конкурс проходит под лозунгом "Герои".

Ведущими шоу станут французский актер театра и кино, телеведущий Оливье Минь, а также королева красоты Мисс Франция 2011 года, телеведущая Лори Тильман.