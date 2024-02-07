Воспитательница рассказала, почему не стоит отдавать ребенка в садик до двух лет

В Великобритании бывшая воспитательница по имени Хизер и мама маленькой девочки рассказала, почему не стоит отдавать своего ребенка в ясли детского сада до двух лет. Все потому, что ребенок не будет получать необходимое внимание, в котором он нуждается в таком возрасте.

Какие недостатки

Недостатками посещения такого учебного заведения является то, что родители не знают лично людей, которые будут ухаживать за детьми. В частности, взрослые не смогут узнать, как именно воспитатели будут обращаться с малышами.

По словам Хизер, в яслях работники не будут придерживаться расписания, которое необходимо для каждого ребенка, а все будут следовать распорядку, утвержденному в учебном заведении.

Также она рассказала, что не всем родителям удобный график работы заведения. Она отметила, что некоторые из них даже вводят определенные штрафы, если детей забирают позже установленного графика.

Список преимуществ

Бывшая воспитательница отметила, что к преимуществам относится то, что таким образом взрослые могут сэкономить много времени на работе или других делах. Дети, по словам Хизер, таким образом могут стать более самостоятельными.

К тому же у малышей больше возможностей в общении со сверстниками и укреплении своего иммунитета.

Воспитательница заявила, что не осуждает родителей, которые не могут проводить все время со своими детьми.

Однако она уверяет, что после 8 лет работы в должности педагогического работника не видит причин отдавать своего ребенка в ясли. По ее мнению, лучше, чем он сам, справиться с такими обязанностями по уходу за ребенком в таком возрасте не сможет никто.

Как правильно выбрать садик для ребенка

Первое, что необходимо сделать, это отобрать адреса учреждений.

Далее необходимо посетить все детские сады, которые подходят вам по местоположению.

Визит в детский сад лучше всего начать с разговора с заведующим. У заведующей нужно получить информацию о режиме дня в детском саду, занятиях с малышами, питании и требованиях к ребенку.

Лучше выбирать детский сад, где количество детей в группе будет не больше 20.

Очень важно, чтобы в группе находился помощник воспитателя, а также второй воспитатель. Наличие в детском саду медсестры также обязательно.

Особое внимание уделите знакомству с меню в детском саду, а также узнайте, меняется ли оно в зависимости от времени года, поскольку весной и осенью ребенку необходимо давать больше овощей и фруктов.