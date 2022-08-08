В Україні запускають безкоштовне навчання в IT-сфері: стартував прийом заявок

Мінцифра запускає освітній проект IT Generation для людей, які хочуть змінити професію та опанувати спеціальність в ІТ. Заявки на участь можна подати уже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.

Далі потрібно дочекатися результатів відбору, який проведе школа. Прийом заявок триватиме два тижні, а першими учнями стануть близько 1 тисячі українців.

Операційна підтримка проекту здійснюється у співпраці з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та за технічної підтримки Проєкту ПРООН "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні".

Це проект Мінцифри разом з партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та Львівським ІТ Кластером.

Детальніше про проект та хто може претендувати на навчання IT безплатно - читайте за посиланням.

Також РБК-Україна розповідало, які професії можна опанувати на IT Generation.