Мінцифра вдвічі збільшила кількість місць у проекті IT Generation

Для майбутніх учасників проекту IT Generation майже в два рази збільшили кількість місць в школах, які будуть безкоштовно навчати майбутніх IT-фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, тепер у проекті IT Generation 1830 місць замість 1000. Початкова кількість розраховувалося на підставі максимальної вартості курсу - 1000 доларів. Але багато українців вибирають курси середньою вартістю 600 доларів.

"Зараз школи проводять відбір учнів. Починаємо навчання восени", - додав Федоров.

Що таке it Generation

Це спільний проект Міністерства цифрової трансформації з блокчейн-системою Binance та Львівським ІТ Кластером. В його рамках громадяни України можуть отримати спеціальність в IT-сфері.

Операційна підтримка проекту проводиться у співпраці з програмою USAID" конкурентоспроможна економіка України " та за технічної підтримки ПРООН.