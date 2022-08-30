ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінцифра вдвічі збільшила кількість місць у проекті IT Generation

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 серпня 2022 18:11
Мінцифра вдвічі збільшила кількість місць у проекті IT Generation Фото: віце-прем'єр Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для майбутніх учасників проекту IT Generation майже в два рази збільшили кількість місць в школах, які будуть безкоштовно навчати майбутніх IT-фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, тепер у проекті IT Generation 1830 місць замість 1000. Початкова кількість розраховувалося на підставі максимальної вартості курсу - 1000 доларів. Але багато українців вибирають курси середньою вартістю 600 доларів.

"Зараз школи проводять відбір учнів. Починаємо навчання восени", - додав Федоров.

Що таке it Generation

Це спільний проект Міністерства цифрової трансформації з блокчейн-системою Binance та Львівським ІТ Кластером. В його рамках громадяни України можуть отримати спеціальність в IT-сфері.

Операційна підтримка проекту проводиться у співпраці з програмою USAID" конкурентоспроможна економіка України " та за технічної підтримки ПРООН.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як подати заявку на участь в IT Generation.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
IT Михайло Федоров
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні