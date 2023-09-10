Дети и гаджеты: сколько времени можно проводить за девайсами, чтобы они не навредили

Детям до трех лет лучше вообще не давать смартфон, а вот уже в старшем возрасте вряд ли удастся ограничить ребенка от них. В любом случае родителям нужно строго регулировать, сколько времени проводит их ребенок за гаджетом каждый день.

О том, сколько времени можно проводить ребенку за гаджетом, читайте ниже.

Сколько времени дети могут проводить за гаджетом

Центр общественного здоровья советует родителям соблюдать следующие временные нормы пребывания ребенка перед гаджетами (за один сеанс):

дети 4-5 лет - не более 15 минут

6 лет - 20 минут

7-9 лет - 30 минут

10-12 лет - 40 минут

13-14 лет - 50 минут

Дошкольники

Дети 3-6 лет берут пример со своих родителей, поэтому нужно проводить как можно меньше времени за гаджетами. Специалисты уверяют, что в этом возрасте не нужен персональный компьютер или смартфон. В комнате ребенка не должно быть никаких гаджетов. Об этом пишет Осветитель.

Начальная школа

Детям в этом возрасте не стоит покупать персональный гаджет. Хватит кнопочного телефона или умных часы, с помощью которых родители смогут контролировать ребенка.

Родители должны объяснить ребенку, что интернет может представлять угрозу. Надо обсудить все риски и научить безопасному поведению детей в онлайн-пространстве.

Сколько времени можно ребенку пользоваться гаджетом (скриншот)

Средняя школа

В 10-14-летнем возрасте ребенок уже может иметь свой смартфон. Но родителям нужно следить за тем, на какие сайты ребенок заходит и какие приложения использует. Желательно, чтобы ребенок проводил время с гаджетом в общих зонах дома: гостиной или на кухне.

Подростки

Подростки обычно бесконтрольно используют социальные сети, но родителям нужно их ограничивать. Взрослым следует помнить, что запреты и жесткие ограничения в этом возрасте будут иметь обратный эффект, потому что у ребенка уже формируется свое видение мира, они воспринимают себя уже как взрослые личности.

Негативные последствия пользования гаджетами (скриншот)

Как отучить ребенка от гаджетов

Эксперты советуют тщательно следить за тем, сколько времени проводит ребенок за девайсами. Чтобы уменьшить эго, следует прислушаться к этим советам: