Не кладите эти предметы рядом со смартфоном. Иначе могут быть проблемы

Смартфон стал в современном мире привычным спутником практически везде и всегда. И порой мы не обращаем внимания, куда его кладем или какие предметы бросаем рядом со своим телефоном. И зря, так как некоторые вещи могут повредить ваш гаджет.

Рядом с какими предметами не должен находиться ваш смартфон - читайте в материале ниже.

Металлические предметы

Выходя из дома мы обычно засовываем телефон в карман. И там очень часто оказываются ключи с брелоком. Ключами можно очень быстро и легко поцарапать не только экран смартфона, но и заднюю стенку, и есть риск и вовсе разбить экран.

Поэтому старайтесь держать свой телефон подальше от мелких металлических предметов, а для ключей купите специальную ключницу.

Бумажные деньги

Сейчас уже никого не удивишь использованием чехла смартфона в качестве бумажника. Особенно это модно у подростков. Но так делать не стоит, так как это может привести к перегреву устройства.

Банковские карты

Банковские и дисконтные карты, карты для проезда с магнитными полосками хранить в чехле или рядом со смартфоном нельзя. Есть риск, что карты могут размагнититься.

Помада

Казалось бы, чем может навредить вашему смартфону помада? Оказывается, если тюбик вашей помады закрывается на магнит, то это может повлиять на сигнал и соединение смартфона. Заодно проверьте, нет ли в вашей сумочке других предметов с магнитом.

Еда

Смартфон - не самый чистый предмет из-за его постоянного использования. Поэтому, сугубо из гигиенических соображений, не стоит его класть рядом с пищей. Кроме того, вы можете капнуть чем-то на телефон.