Діти і ґаджети: скільки часу можна проводити за девайсами, аби вони не нашкодили

Дітям до трьох років бажано взагалі не давати смартфон, а от уже у старшому віці навряд чи вдасться обмежити дитину від них. У будь-якому разі батькам треба строго регулювати, скільки часу проводить їх дитя за ґаджетом щодня.

Про те, скільки часу можна проводити дитині за ґаджетом, читайте у матеріалі нижче.

Скільки часу діти можуть проводити за ґаджетами

Центр громадського здоров'я радить батькам дотримуватись наступних часових норм перебування дитини перед ґаджетами (за один сеанс):

діти 4-5 років - не більше 15 хвилин

6 років - 20 хвилин

7-9 років - 30 хвилин

10-12 років - 40 хвилин

13-14 років - 50 хвилин

Дошкільнята

Діти 3-6 років беруть приклад зі своїх батьків, тому потрібно проводити якомога менше часу за ґаджетами. Фахівці запевняють, що дошкільнятам не потрібен персональний комп’ютер або смартфон. У кімнаті дитини не повинно бути жодних ґаджетів. Про це пише Освіторія.

Початкова школа

Дітям у цьому віці не варто купувати персональний ґаджет. Достатньо буде кнопковий телефон або розумний годинник, за допомогою яких батьки зможуть контролювати дитину.

Батьки мають пояснити дитині, що інтернет може становити загрозу. Треба обговорити усі ризики і навчити безпечної поведінки дітей в онлайн-просторі.

Скільки часу можна дитині користуватись ґаджетом (скриншот)

Середня школа

У 10-14 річному віці дитина вже може мати власний смартфон. Але батькам треба стежити за тим, на які сайти дитина заходить та які додатки застосовує. Бажано, щоб дитина проводила час із ґаджетом у спільних зонах вдома: вітальні або на кухні.

Підлітки

Підлітки зазвичай безконтрольно використовують соціальні мережі, але батькам треба таки їх обмежувати. Дорослим треба пам'ятати, що заборони та жорсткі обмеження у цьому віці матимуть зворотний ефект, бо у дитини вже формується своє бачення світу, вони сприймають себе вже як дорослих особистостей.

Негативні наслідки від користування ґаджетами (скриншот)

Як відучити дитину від ґаджетів

Експерти радять ретельно стежити за тим, скільки часу проводить дитина за девайсами. Аби зменшити його, слід дотримуватись наступних порад: