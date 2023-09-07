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У детей от 4 до 18 лет тоже болит голова: педиатр назвала причины

Фото: Почему у детей болит голова (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Около 20% детей в возрасте 4-18 лет имели эпизод или несколько эпизодов головной боли за последние 12 месяцев.

Почему головные боли возникают у маленьких детей, рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Какие боли встречаются у детей

Головные боли напряжения. Это ощущение давления в обеих половинах головы, словно от сдавления обручем. Боль, как правило, умеренной силы и длится в среднем до 30 минут в день. Как правило, ребенок вполне может выполнять рутинные ежедневные действия, тошнота и рвота не характерны

Мигрень. Начинается с умеренной боли с последующим ростом. У детей с 1 года мигрень проявляется бледностью ребенка, пониженной активностью, плачем, потерей равновесия. Может сопровождаться рвотой/тошнотой, чувствительностью к звукам и свету, также могут возникать временные проблемы со зрением.

 

У дошкольников мигрень начинается ближе к вечеру, боль длится около 1-2 часов, могут болеть обе половины головы, чувствительность к свету и звукам, тошнота, рвота.

У подростков боль нарастает постепенно, увеличиваясь в интенсивности со временем. Проходит через несколько часов, но иногда может длиться до 72 часов. Также мигрень может сопровождаться аурой-появлением цветных кругов перед глазами, обонятельных галлюцинаций и т.п. Дети с мигренью, как правило, не способны выполнять простые рутинные задачи.

Головные боли также могут быть от стресса.

Также головная боль может сопровождать такие состояния как:

  • ОРВИ
  • Риносинусит
  • Менингит
  • Повышенное давление
  • Опухоли

 

Головные боли при ОРВИ и других инфекционных заболеваниях проходят, как правило, вместе с симптомами основного заболевания.

Когда ребенку нужно к врачу

  • Если боль возникает ночью и пробуждает ребенка или сразу после пробуждения
  • Возникла после травмы головы
  • Ребенок терял сознание
  • Сопровождается рвотой
  • Есть боль в шее/ спине
  • Есть двоение в глазах или другие нарушения зрения
  • Наблюдается потеря равновесия
  • Температура 38 градусов и выше
  • Бывают чаще, чем 1 раз в месяц
  • Если боль возникает у ребенка младше 3-х лет

Кстати, врач рассказала, какие обследования нужно пройти детям перед школой.

Также мы писали, как помочь ребенку настроить режим перед школой.

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