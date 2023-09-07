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У дітей віком від 4 до 18 років теж болить голова: педіатр назвала причини

Фото: Чому у дітей болить голова (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Близько 20% дітей віком 4-18 років мали епізод або кілька епізодів головного болю за останні 12 місяців.

Чому головний біль виникає у маленьких дітей, розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Які болі зустрічаються у дітей

Головні болі напруги . Це відчуття тиску в обох половинах голови, наче від здавлення обручем. Біль зазвичай помірної сили і триває в середньому до 30 хвилин на день. Як правило, дитина цілком може виконувати рутинні щоденні дії, нудота та блювання не характерні

Мігрень. Починається з помірного болю з подальшим зростанням. Діти з 1 року мігрень проявляється блідістю дитини, зниженою активністю, плачем, втратою рівноваги. Може супроводжуватися блювотою/нудотою, чутливістю до звуків та світла, також можуть виникати тимчасові проблеми із зором.

У дошкільнят мігрень починається ближче до вечора, біль триває близько 1-2 годин, можуть хворіти обидві половини голови, чутливість до світла та звуків, нудота, блювання.

У підлітків біль наростає поступово, збільшуючись інтенсивно з часом. Проходить за кілька годин, але іноді може тривати до 72 годин. Також мігрень може супроводжуватися аурою-появою кольорових кіл перед очима, нюхових галюцинацій тощо. Діти з мігренню, як правило, не здатні виконувати прості рутинні завдання.

Головний біль також може бути від стресу.

Також головний біль може супроводжувати такі стани як:

  • ГРВІ
  • Ріносинусіт
  • Менінгіт
  • Підвищений тиск
  • Пухлини

Головний біль при ГРВІ та інших інфекційних захворюваннях проходять, як правило, разом із симптомами основного захворювання.

Коли дитині потрібно до лікаря

  • Якщо біль виникає вночі і пробуджує дитину або одразу після пробудження
  • Виникла після травми голови
  • Дитина втрачала свідомість
  • Супроводжується блюванням
  • Є біль у шиї/ спині
  • Є двоїння в очах чи інші порушення зору
  • Спостерігається втрата рівноваги
  • Температура 38 градусів та вище
  • Бувають частіше, ніж 1 раз на місяць
  • Якщо біль виникає у дитини молодше 3-х років

До речі, лікарка розповіла, які обстеження потрібно пройти дітям перед школою.

Також ми писали, як допомогти дитині налаштувати режим перед школою.

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