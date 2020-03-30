Українці з Балі влаштували скандал у "Борисполі": відмовилися від карантину

Українці в аеропорту не захотіли в обсервацію (Колаж РБК-Україна)

Евакуйовані з Катару українці відмовилися від обсервації

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Під час нього країна закрила всі межі, але зробила виняток для повернення своїх громадян. Так, 30 березня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з Балі з українцями на борту. Людей ще до польоту попередили про те, що по прильоту додому вони повинні будуть попрямувати на карантин. Але, коли українці прибули в країну, вони відмовилися від обсервації.

Наголошується, що перебування в покращених умовах їм пропонувала сплатити держава. Але люди спробували прорватися до виходу з літаків, Нацгвардія і поліція цю спробу припинили.

Більшість українців залишилися на борту. З 150 пасажирів тільки 20 погодилися вирушити на обсервацію. Її місцем був призначений готель "Козацький" в центрі Києва. Крім того, туристам дали можливість вибору - поселитися в іншому готелі, але при цьому оплатити 338 євро за двомісний номер за два тижні.

Станом на 05:20 туди в готель виїхав лише один автобус. Інші пасажири залишаються в літаках, деякі - без питної води і з маленькими дітьми.

Рада Радмилевич написала на своїй сторінці в Facebook, що "влада" вирішила відпрацювати свій план на цьому літаку.

"Частина людей поїхала на обсервацію у готель, 1 автобус, я в їх числі.

І в сотий раз повторюю, що про обсервацію було достатньо поінформувати до покупки авіаквитків і зараз не виникло б конфлікту "народ-влада". Поставили перед фактом на пересадці і чекають, що всі зрадіють. Ніхто не знав про обсервацію, в тому числі і сама ж держава, яка різко прийняла закон поки ми летіли в повітрі", - написала Рада.

Жінка вважає, що обсервація повинна бути добровільною.

"Ці заходи, можливо, були б ефективні місяць тому, а не зараз, з останніми влітаючими в країну рейсами, коли епідемія усередині країни йде повним ходом. Все це нагадує демонстративну імітацію діяльності більше, ніж є якимось дієвим інструментом боротьби зараз. Хто з 100 тисяч людей раніше пішов на обсервацію? Вони їхали з небезпечних пандемічних точок, де була ця обсервація тоді?" - запитує Радмилевич.