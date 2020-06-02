Дистанційне навчання і температурний скринінг: як діти будуть вчитися в наступному році

Як будуть навчатися діти в наступному році (Колаж РБК-Україна)

Школярів можуть перевести на часткове дистанційне навчання

Карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу вніс корективи в життя практично всього світу. Україна не стала винятком і величезним викликом для жителів країни стало те, що діти вирушили на дистанційне навчання і до кінця навчального року вони так і не повернулися за парти.

Не виключено, що і наступний навчальний рік для дітей може початися незвично і багато нових способів навчання дітей стануть цілком постійними. Як розповіла народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, будуть розроблені протоколи дії на різні випадки епідеміологічної ситуації в Україні.

"Прогнози є різні, оскільки ніхто з нас не може спрогнозувати, яка епідеміологічна ситуація буде в Україні з 1 вересня. Ми всі повинні розуміти одне, що коронавірус на 100% не зникне з України, як і зі всієї земної кулі. Ми повинні бути готові до цього. Міністерство вже розробляє протоколи", - розповіла Гришина в коментарі для OBOZREVATEL.

Вона додала, що в школах будуть дотримуватися всіх правил безпеки незалежно від епідеміологічної ситуації.

"Буде застосовуватися до всіх температурний скринінг, будуть постійно провітрювати приміщення, дотримуватися соціальної дистанції між школярами. Особливо це буде викликом для великих міст, де переповнені класи. Можливо, буде введено позмінне навчання, можливо будуть визначені деякі предмети, які будуть вивчатися дистанційно", - додала народний депутат.

Вона зазначила, що кожна школа буде вправі запроваджувати необхідні заходи та приймати рішення про зміни самостійно. І якщо не буде сильного спалаху захворювання восени, то говорити про дистанційну освіту не стануть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, як буде проходити ЗНО в Україні.

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Автор: Анна Шиканова