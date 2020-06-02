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Дистанционное обучение и температурный скрининг: как будут дети учиться в следующем году

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 07:34
Дистанционное обучение и температурный скрининг: как будут дети учиться в следующем году
Как будут учиться дети в следующем году (Коллаж РБК-Украина)

Школьников могут перевести на частичное дистанционное обучение

Карантин в связи с пандемией коронавируса внес коррективы в жизнь практически всего мира. Украина не стала исключением и огромным вызовом для жителей страны стало то, что дети отправились на дистанционное обучение и до конца учебного года они так и не вернулись за парты.

Не исключено, что и следующий учебный год для детей может начаться необычно и многие новые способы обучения детей станут вполне постоянными. Как рассказала народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, будут разработаны протоколы действия на различные случаи эпидемиологической ситуации в Украине.

"Прогнозы есть разные, так как никто из нас не может спрогнозировать, какая эпидемиологическая ситуация будет в Украине с 1 сентября. Мы все должны понимать одно, что коронавирус на 100% не исчезнет из Украины, как и со всего земного шара. Мы должны быть готовы к этому. Министерство уже разрабатывает протоколы", - рассказала Гришина в комментарии для OBOZREVATEL.

Она добавила, что в школах будут соблюдать все правила безопасности вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Будет ко всем применяться температурный скрининг, будут постоянно проветривать помещения, соблюдаться социальная дистанция между школьниками. Особенно это вызовом будет для больших городов, где переполнены классы. Возможно, будет введено посменное обучение, возможно будут определены некоторые предметы, которые будут изучаться дистанционно", - добавила народный депутат.

Она отметила, что каждая школа будет вправе вводить необходимые меры и принимать решения об изменениях самостоятельно. И если не будет сильной вспышки заболевания осенью, то говорить о дистанционном образовании не станут.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, как будет проходить ВНО в Украине.

А также рассказывали о том, что для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма сделали ослабление на ВНО.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины школаучения
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