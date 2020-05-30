ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прибулі з-за кордону для проходження ЗНО не повинні проходити обсервацію

Новини » Коронавірус     30.05.2020 - 10:23
Прибулі з-за кордону для проходження ЗНО не повинні проходити обсервацію
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня

Тим, хто приїжджає в Україну з-за кордону або окупованих територій, не потрібно проходити обов'язкову обсервацію для складання Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується проведення ЗНО. Особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання приїжджають в Україну з-за кордону або перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації або самоізоляції, якщо це саме для проходження ЗНО", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні 25 травня розпочалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 9 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної сесії ЗНО - вона пройде з 25 червня по 17 липня.

Також повідомлялося, що на пробне ЗНО будуть допускати тільки в захисних масках.

Раніше заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, як буде проходити тестування цьогоріч.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ВНОкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся