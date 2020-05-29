В Україні уточнили, як пройде ЗНО: всі будуть в масках

ЗНО в Україні пройде за новими правилами (колаж РБК-Україна)

В Україні уточнили умови проведення ЗНО-2020

В Україні уточнили, як відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році. Абітурієнтів чекає ряд нових правил при здачі іспиту. Молодим людям збільшили термін допуску в пункт тестування. Це необхідно для дотримання підлітками соціальної дистанції на вході в пункт тестування.

"Раніше абітурієнти мали приблизно 30-35 хвилин для того, щоб пройти всі процедури. В цьому році ми збільшили цей час і він триватиме годину. Також введено нововведення — кожному учаснику ЗНО у пропуску буде вказано малий часовий проміжок, коли варто заходити в пункт тестування. Всіх учасників поділять на невеликі групи і вони будуть заходити в свій час", — розповіла директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі "Сніданок з 1+1".

Тепер в аудиторію без маски просто не допустять, її можна буде зняти тільки для заміни на нову. У приміщенні дозволять пити воду. Абітурієнта не пустять до аудиторії, якщо у нього буде температура більше 37.2 градусів. Температурний скринінг є обов'язковою умовою.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням по математиці.

Як ми раніше писали, 25 травня в Україні почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО.

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Автор: Людмила Жукова